«Проводила на фронт пятерых сыновей и мужа»: истории липчан о родных – участниках Великой Отечественной войны

Крутских Петр и Евгения Фото: из архива героя публикации

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Страшные испытания легли на плечи мальчишек и девчонок, отцов и матерей, стариков. А ведь они были совершенно обычными людьми, со своими личными драмами, надеждами, планами. С одной лишь оговоркой - в их повседневные заботы резким ударом ворвалась война.

Они не любили рассказывать о своем трудном пути. Они лишь хотели, просыпаясь, видеть чистое небо. Слушать тишину. Растить детей. Просто жить дальше, надеясь, что время залечит раны. Какими они были? Как жили? Кого любили? И сколько всего вытерпели.

ПРАБАБУШКА МАРФУША: РАСКУЛАЧИВАНИЕ, ВЫНУЖДЕННЫЙ БРАК, СЫНОВЬЯ И ВОЙНА

Прабабушка Натальи Фроловой проводила на фронт пятерых сыновей и мужа. Марфуша, как ее ласково называют правнуки, была из зажиточной семьи. Ее отец держал лавку в Эртильском районе под Воронежем, но после революции их раскулачили. Девушку выдали замуж за простого работягу Егора Крутских из Липецкой области. И хотя Марфа любила другого, против воли родителей не пошла.

У них родилось 16 детей. В живых осталось только 6 сыновей и 2 дочери. Дедушка Натальи, Крутских Петр Егорович, появился на свет в 1913 году и был вторым сыном по старшинству. Сначала семья жила в селе Верхняя Матреновка Талицкого района на тот момент Воронежской области, ныне Липецкой. Затем в 20-х годах переехала в поселок Дмитриевка Эртильского района, который и основали переселенцы. В возрасте 18 лет Петра женили на красавице Евгении.

- Они построили себе саманный теплый дом рядом с родителями, - поделилась Наталья. – Бабушку дед ласково называл Евлеша. Семья была трудолюбивой. Дедушка возводил печи, плотничал, строил дома. Родили троих детей. Выжила только дочь Елена.

В центре в фуражке - Петр Крутских. Слева его мать Марфа Фото: из архива героя публикации

ДЕД ПЕТР ПРОШЕЛ ТРИ ВОЙНЫ

В 1939 году Петра забрали на финскую войну. Небольшая передышка, - и вот уже Крутских участник Великой Отечественной войны. Он прошел ее с первого до последнего дня. «Был шофером, обучал солдат вождению, возил какого-то командира, получил звание старший сержант», - все, что знают о его боевом пути родственники. Слишком много боли принесла война. О ней не хотели рассказывать.

Петру, можно сказать, повезло. Серьезных ранений не получил. Встретил Победу в Польше. Но сразу вернуться домой не смог – в конце 1945 года воевал с японцами. И вновь удача ему благоволила. Приехал в родные края живым и здоровым. Хранил награды, с которыми любили играть внуки. Очень переживал, когда пропал Орден Красной Звезды. Помимо трех войн, он еще успел сходить в армию на 3 года. Итого Петр отдал Родине около 10 лет.

Из пятерых братьев Крутских домой после окончания Великой Отечественной войны вернулись четверо. Михаил совсем чуть-чуть не дотянул до Победы - умер от ран в Германии в апреле-мае 1945 года. Отец Петра Егор Крутских, муж Марфы, воевал в обозе – возил за войсками разного рода запасы, которые необходимы в бою. Умер дома в 1946 году: «Сажал картошку и упал».

Петр Крутских прошел три войны Фото: из архива героя публикации

ЗАБОТИЛСЯ О ВНУКАХ И ПОМОГАЛ ВДОВАМ

После войны Петр Крутских был первым шофером на машинно-тракторной станции. Работал в колхозе. Ездил на «полуторке», пожарной машине. Даже на пенсии не желал отдыхать, устроился на «мехток» - это сооружение, где очищали зерно перед загрузкой в элеватор.

- У дедушки и бабушки четверо внуков, шестеро правнуков, пятеро праправнуков, - похвалилась Наталья. – Они очень нас любили. Дед был заботливым и внимательным. Всегда всем помогал. Вдовам ремонтировал печи. В поселке восстановил мостик через пруд. Был спокойным, с отличным чувством юмора. Он так гордился мной, когда я закончила институт. И бабушка была очень добрая. Во время голода помогала своей несовершеннолетней дальней родственнице. Дедушке с бабушкой не пришлось много учиться. Он закончил 6 классов, а она была неграмотной, так как не в чем было ходить в школу. Нас, внуков, жизнь разбросала по разным городам – Липецк, Борисоглебск, Новомосковск, Таллин. Я осталась в городе Эртиль Воронежской области.

По словам женщины, у Петра была кличка «Капитан». Все из-за офицерской фуражки, которую он носил. На 9 Мая вся семья Крутских ходила к памятнику павшим воинам в поселке. Сначала участвовали в митинге, а потом шли на концерт. Родственников и односельчан Петр приглашал за праздничный стол. Первый тост был всегда за погибших.

Умер Петр Крутских в 1993 году в возрасте 80 лет. Его супруга Евгения – в 1990-ом, когда ей было 78 лет.

МОЛЧАЛ О ПЛЕНЕ ДО КОНЦА ЖИЗНИ

Еще один дедушка Натальи – Путилин Герасим Васильевич. О нем известно немного. В октябре 1941 года он попал в плен под Кондопогой. В марте его перевели в финскую тюрьму. После окончания войны Путилин со своей семьей осел в Таллине. Удивительно, но родственники узнали о плене лишь несколько лет назад – нашли документы в интернете.

- Дед Герасим молчал об этом до конца жизни, - добавила его правнучка из Липецка Анна Степанищева, в девичестве Путилина. – Представляете, какая для этого нужна выдержка, сила духа. Ему было стыдно, что он не воевал, а «отсиживался» в плену, поэтому держал все в секрете. Я считаю, в этом нет ничего стыдного, он в этом не виноват. Я горжусь своими прадедушками и другими родственниками, которым пришлось пережить те страшные годы. Мы никогда не забудем их подвиг. О наших героях-ветеранах я каждый год рассказываю своему сыну.