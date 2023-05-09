В День Победы в Липецке возложили цветы к обновленному мемориалу на Сокольском кладбище

9 Мая жители Липецка почтили память погибших у мемориала на Сокольском кладбище Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Утром 9 Мая в Липецке у обновленного памятника на Сокольском кладбище провели торжественный митинг в честь Дня Победы. Горожане возложили цветы к мемориалу Скорбящей матери. Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, сообщает пресс-служба мэрии.

Многие школьники и жители Сокола стояли с портретами родственников, которые защищали Отечество. Церемонию также посетили представители мэрии, городских ведомств и депутаты.

Горожане возложили цветы к памятнику Скорбящей матери Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– От всего сердца поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы, – обратилась к липчанам глава города Евгения Уваркина. – Для нас это священный праздник, который достался нам ценою миллионов жизней. Наши предки отстояли свободу и независимость нашей страны.

Напомним, реконструкцию мемориала на Сокольском кладбище возобновили весной 2023 года. Липчане просили вернуть памятнику «Скорбящая мать» объемную надпись «Вечная слава героям 1941-1945» и имена защитников Отечества.

К 9 Мая специалисты восстановили исторический облик барельефа – позолоченное изображение на стене памяти. Также мастера изготовили мраморные плиты. На табличках выбили инициалы красноармейцев, погибших на фронте.