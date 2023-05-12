«Милосердие» помогает детям-сиротам строить свое будущее

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Его участниками стали почти 300 школьников, в том числе и дети, оставшиеся без попечения родителей. Десять месяцев опытные наставники, психологи, бизнес-тренеры и специалисты по профессиональной ориентации будут помогать им с выбором будущей профессии.

Проект открывает его участникам двери сразу множества направлений, в котором можно развиваться, чтобы быть востребованным на рынке труда. Ребятам помогут определить свои сильные стороны и дадут рекомендации, что им ближе – гуманитарная или техническая сфера.

Первым в программе проекта стал тренинг по профессиональному самоопределению. Ведущие специалисты страны помогали школьникам оценить свой потенциал, знакомили с актуальными специальностями и тенденциями рынка труда, обучали навыкам самопрезентации.

На следующих этапах проекта участников ждет серия профориентационных игр и стажировки на липецких предприятиях. Стажировки дают возможность ребятам посмотреть, как работают люди выбранной специальности, и из первых уст узнать о тонкостях профессий. Для родителей и опекунов проведут серию вебинаров, которые помогут им лучше понять своего ребенка и помочь ему сделать правильный выбор профессии.

Проект «Корпорация Дети» реализуется с 2020 года для детей от 13 до 16 лет. В прошлом году в нем участвовали более 200 школьников из Липецка и Старого Оскола.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».