В Липецке капитально отремонтируют четыре школы в 2024-2025 годах

В Липецке планируют отремонтировать 4 школы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке капитально отремонтируют четыре школы. Речь идет об учебных заведениях №6, №54, №63 и №70. Масштабную модернизацию запланировали на 2024-2025 годы.

Как сообщили в пресс-службе липецкого облсовета, в программку включают в первую очередь старые аварийные здания, а также школы с большим количеством учеников. Учреждения должны подготовить проектно-сметные документации и провести госэкспертизу.

Кстати, 11 мая парламентарии посетили школы Становлянского района. В деревне Паленка капитально отремонтировали заведение, где учатся 77 ребят. Почти за 35 миллионов там заменили крышу, усилили проемы стен, утеплили фасад, сделали внутренний косметический ремонт, заменили двери и окна. Заново смонтировали системы вентиляции, отопления, водоснабжения, пожарную и охранную сигнализации. Закупили мебель и оборудование.

Школа в селе Тростное на 136 детей готовится к ремонту. Его проведут в 2024 году. В здании нужно заменить кровлю, инженерные системы, оборудование, а также возвести актовый зал. Предварительно, на обновление уйдет 80 миллионов рублей.

Школу в Становом, где учатся 424 человека, капитально отремонтировали за 201 миллион рублей. Еще 35 миллионов ушло на новое оборудование, 4,6 миллиона – на системы безопасности, 500 тысяч рублей – на закупку учебников. Все педагоги прошли повышение квалификации.