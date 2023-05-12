Ремонт разрушенного паводком моста в селе Ольховец под Липецком начнут на этой неделе

Жители пожаловались на размытую переправу в селе Ольховец Лебедянского района Фото: принтскрин видео.

В эту пятницу, 12 мая, в социальных сетях Липецка опубликовали видео с разрушенным мостом в Лебедянском районе. Переправа между селом Ольховец и поселком Тихий Дон пострадала во время паводка. Местные жители пожаловались на затопленную дорогу.

– Глубина течения более полуметра, – написали в группе. – Пройти пешком невозможно, не говоря уже о транспорте.

В Тихом Доне на постоянной основе живут четыре семьи. Также летом в поселок приезжают около 25 дачников. По словам автора поста, дома остались отрезанными от ближайшего магазина.

Ситуацию прояснил глава Лебедянского района Роман Ченцов. Как оказалось, переправу в скором времени ждет ремонт. Работы начнут на этой неделе. Кроме того, добраться до города можно по объездной щебеночной дороге.

– Доступ экстренных служб и энергетиков к поселку – беспрепятственный, – отметил в телеграм-канале глава района. – Время в пути от Лебедяни по основной и альтернативной дорогам примерно одинаковые.