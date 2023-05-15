В Липецкой области с 15 мая установили 4 класс горимости лесов

В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника 15 мая в Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов. Спасатели предупреждают о 4 классе горимости.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на этой неделе осадки маловероятны, поэтому риск возгораний увеличивается. И если в первой декаде мая с уличными пожарами в Липецке было относительно спокойно, но с наступлением сухой погоды все изменилось.

Так, в пятницу 12 мая на улице Матросова полыхала трава на площади 300 квадратных метров. В субботу – на Боевом проезде, в садоводческом товариществе «Цементник», у Октябрьского моста и в районе улицы Зои Космодемьянской.

Липчан просят быть осторожными и бдительными, а также соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать сухую траву и мусор, не разжигать костры, не бросать на землю горящие окурки. На даче должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой и ящик с песком. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».