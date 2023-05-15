Дендропарк «Мещерка» приглашает липчан на фестиваль «Сиреневый рай»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

20 мая в Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района пройдёт туристический событийный фестиваль «Сиреневый рай». Губернатор Игорь Артамонов поддерживает такие акции. «Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории, - отмечает Игорь Артамонов. – Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции».

Праздник начнется в 11.00, весь день по дендропарку будут проводить экскурсии. Впервые в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по йоге, арт-терапии, росписи на одежде, а для любителей острых ощущений – по гвоздестоянию. Также можно будет освоить технику живописи, бисероплетения, каллиграфии, научиться делать тряпичные куклы и плести корзины.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Для посетителей с детьми организована специальная детская зона с театрализованными представлениями и аниматорами. Любители творческого отдыха смогут услышать стихи современных поэтов, космическую музыку ханга и скрипку. Для участников и гостей организуют тематические конкурсы, дефиле «Сиреневая мода» и фотозоны. На сцене выступят творческие коллективы.

Гастрономические ряды предложат свежие фермерские продукты, а сувенирные лавки – авторские изделия. На площадке фудкорта можно отдохнуть и перекусить. Садоводов ждут на ярмарке саженцев декоративных растений и сортовой сирени. Опытные специалисты дадут полезные советы по уходу.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Дендропарк «Мещёрка» находится на месте старинного парка, заложенного профессором Дмитрием Арцыбашевым в начале XX века. Уже 100 лет питомник остаётся уникальной кладовой ценных видов деревьев и кустарников – здесь хранится генофонд элитных декоративных культур. Заповедник, который сохранил все наработки поколений своих сотрудников, насчитывает более 2000 видов, форм, сортов и разновидностей деревьев и кустарников дендрофлоры. Голубые ели, растущие на Красной площади в Москве, тоже были выращены в Становлянском районе. А всего на площади 542 гектара в Мещерке собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. Одних сортов сирени здесь выращивают около 100.