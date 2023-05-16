«Милосердие» расширяет границы «зеленой» акции

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Традиционная акция благотворительного фонда «Милосердие» по озеленению городских общественных пространств вышла за пределы Липецка. Молодые саженцы недавно появились в селе Плеханово Грязинского района на территории областной психоневрологической больницы.

Сажать деревья и кустарники помогали подопечные общественной организации помощи инвалидам и их семьям «Солнечный мир». Это особенные ребята – дети с синдром Дауна, с аутизмом и умственной отсталостью. Их поддержали пациенты и медперсонал клиники.

Для посадки использовали саженцы липы, плакучей ивы, черноплодной рябины, пузыреплодника, кизильника. Вдобавок к этому клумбы украсила яркая радующая глаз и душу цветочная рассада.

Инклюзивное сотворчество и трудовая активность волонтеров разных возрастов принесли свои плоды. Результатом работы стал неповторимый ландшафтный дизайн и искренняя радость всех без исключения участников от совместного созидания.

За неполный месяц новые деревья и кустарники от фонда «Милосердие» уже украсили четырнадцать улиц Липецка и два городских сквера. В прошлом году при поддержке волонтеров фонда зеленый наряд областного центра пополнился более 3000 зелеными насаждениями. На этот раз масштабная «зеленая» акция продлится до октября.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».