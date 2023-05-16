25 студентов стали выпускниками программы НЛМК «Академия стальных возможностей»

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Выпускной для участников уникального проекта НЛМК провели в Корпоративном университете. В этом году дипломы получили 25 человек.

Академия стальных возможностей - проект для студентов вузов старших курсов, который помогает познакомиться с металлургией и устроиться на работу в НЛМК. 13 месяцев участники изучают основные технологии и процессы компании, проходят стажировки в различных подразделениях НЛМК, под руководством наставника реализуют реальные проекты. В этом году участниками проекта стали 45 человек из разных городов страны - Калининграда, Иркутска, Санкт-Петербурга, Нальчика, Белгорода, Екатеринбурга, Москвы, Липецка и других.

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По итогам проекта восемь выпускников уже стали сотрудниками НЛМК до официального окончания программы, остальные проходят процедуру трудоустройства. Они приступили к работе в дирекции по персоналу, дирекции инвестиционных проектов, НЛМК-Инжиниринг, снабжении и продажах. Среди них Ксения Подгорная - выпускница Воронежского государственного университета.

- Я благодарна судьбе, что подсказала мне тогда подать заявку на эту программу, пройти ее до конца и трудоустроиться. Потому что для меня, на данном этапе жизненном, это был самый важный выбор и самое важное решение, - рассказала выпускница «Академии стальных возможностей» Ксения Подгорная.

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Набор в третью волну Академии стальных возможностей запланирован на декабрь 2023 года. Принять участие в проекте смогут студенты старших курсов (бакалавриат, специалитет, магистратура) с хорошей успеваемостью, активной жизненной позицией и готовые к переезду в города присутствия Группы НЛМК. Заявку можно подать на официальном сайте программы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.