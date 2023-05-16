В Липецке премию в 100 тысяч рублей вручили 25 многодетным семьям, воспитывающим 114 детей

В Липецке многодетным семьям вручили областные премии Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В понедельник 15 мая в Липецке многодетным семьям вручили областные премии. Всего отметили 25 супружеских пар. Они воспитывают суммарно 114 детей. Особенно выделяется семья Хромых из Лев-Толстовского района. У них родились 20 детей.

С праздником собравшихся поздравил губернатор региона Игорь Артамонов. По его мнению, главное в жизни – семья. А когда она многодетная, то счастье увеличивается многократно.

- Приятно отметить, что многодетных семей в регионе становится больше, - добавил глава Липецкой области. - У нас действует ряд мер поддержки для таких семей, мы надеемся, что это будет способствовать сохранению такой замечательной тенденции.

Размер премии – 100 тысяч рублей. Липчан, которые могут стать примером в воспитании детей, награждают почетными знаками «За верность отцовскому долгу» и «Слава матери», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для многодетных семей существуют следующие меры поддержки: льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата ЖКХ, областной маткапитал. Для ребят из многодетных семей сделали бесплатный проезд в автобусах и трамваях. Также им полагается выплата на покупку школьной формы. Семьям, воспитывающим 8 и более детей предоставляют 1 200 000 рублей для приобретения машины.

Кстати, на 1 апреля 2023 года в Липецкой области зарегистрировано 17 358 многодетных семей. Это на 1 426 больше, чем годом ранее. В семьях проживают 57 299 детей.