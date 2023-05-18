ОГУП «Липецкфармация»: собственная торговая марка «1.1.9 Аптечная косметика» и биомороженое

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Оставаться здоровым и красивым - мечта каждого, и воплотить ее помогает ведущая государственная аптечная сеть Липецкого региона, отмечающая в следующем году свое 70-летие.

Осенью 2022 года на предприятии стартовало собственное производство парфюмерно-косметической продукции торговой марки «1.1.9 Аптечная косметика». В косметике аптечного изготовления используются натуральные компоненты, а среди главных преимуществ - отсутствие парабеновых консервантов. В ассортименте продукции более 30 наименований, среди них:

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- Наша аптечная сеть единственная в Липецкой области, изготавливающая по рецептам врачей и требованиям медицинских организаций лекарства. Их преимущество - изготовление с учетом возраста и индивидуальных особенностей организма,с- отмечает генеральный директор ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.

В производстве кремов и масок для лица используются натуральные масла: оливковое, персиковое, кокосовое, масло виноградной косточки, масло какао и авокадо. В состав отдельных наименований добавлены растительные эфирные масла - соцветий василька, лимона, лаванды, иланг-иланга, розы, чайного дерева. Богата разнообразием и линейка мыла. В его составе растительные травы: крапива, цветки ромашки, календула и бессмертник, листья эвкалипта.

Ассортимент аптечных организаций к летнему сезону пополнился биомороженым торговой марки «Десант Здоровья». Все его компоненты исключительно натуральные - в составе продукта пробиотики, отсутствуют сахар и ГМО, искусственные консерванты и красители. Биомороженое способствует нормализации микрофлоры кишечника, помогает укрепить иммунитет и защитные силы организма во время беременности, способствует коррекции фигуры.

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Ассортимент биомороженого разнообразен и рассчитан на любой вкус. В линейке продукции: «BIOfly. Натуральная ваниль», «BIOfly. Горячий шоколад», «BIOfly. fitness», «BIOfly. Сибирская клетчатка», «Укрепляйка».

«Десант Здоровья» - это не лекарственное средство, а вкусное и полезное лакомство на натуральной основе, которое добавит хорошего настроения и укрепит здоровье!

19 мая - с Днем фармацевтического работника!

Генеральный директор ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова от лица сотрудников предприятия поздравляет всех фармацевтов и провизоров с Днем фармацевтического работника! Пусть будет крепкой ваша вера в успех и никогда не пропадет желание творить добро!

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Товар сертифицирован. Меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов продуктов.

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