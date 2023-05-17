Мошенники кладут в почтовые ящики жителей Липецка объявления о замене и проверке счетчиков

Липчан предупреждают о лже-коммунальщиках, которые предлагают заменить счетчики за двойную плату Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка предупреждают о мошенниках, которые предлагают заменить счетчики. Обманщики кладут в почтовые ящики горожан листовки. Якобы, необходимо срочно поменять или проверить приборы учета в квартирах.

Аферисты делают достаточно правдоподобные объявления – размещают государственные символы и QR-коды для перехода на официальные сайты. На подделках пишут номер телефона, по которому жители могут оставить заявку для прихода лже-специалиста.

Так липчане и попадают в ловушку. Даже если услуга не нужна, мошенник будет утверждать обратное. Псевдоэксперты зачастую давят и убеждают заменить оборудование – только по завышенной цене.

Жителям стоит помнить, что проверки проводят только в соответствии с планом-графиком. Расписание разрабатывает гарантирующий поставщик, затем уведомления вешают на подъездах, сообщает пресс-служба мэрии.

Чтобы не попасть на уловки аферистов, можно попросить специалиста предъявить удостоверение. Контроллер должен всегда иметь при себе документ. Также во время списания показаний, сотрудник не может никак вмешиваться в работу прибора, а тем более менять его на новый.

В личном кабинете на сайте «РВК-Липецк» или мобильном приложении организации можно узнать о сроках проверки. Также дату указывают в квитанциях на оплату коммунальных услуг. За дополнительной информацией всегда можно обратиться по номеру водоканала: 236-048 – с городского или *6048 – с мобильного.