На трассе Липецк-Чаплыгин проверяют вес грузовых автомобилей

В Липецкой области начал действовать пункт контроля веса для грузовиков Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области вновь заработал мобильный пункт контроля для габаритных автомобилей. Пока действует только одна площадка. Специалисты проверяют вес грузовых машин на трассе Липецк-Чаплыгин, сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.

К концу года планируют развернуть еще три поста, которые будут следить за объемами перевозок. Такие меры связаны с состоянием региональных магистралей. Многие из них построили в семидесятых и девяностых годах. Дорожное покрытие не сможет выдержать более восьми тонн нагрузки на ось и просто развалится.

К концу года откроют еще три площадки Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

– Предельно допустимый общий вес двухосного одиночного автомобиля – 18 тонн, – отметили в ведомстве. – Шестиосного автопоезда – 44 тонн.

За нарушения грозят штрафы в сотни тысяч рублей. Однако не все понимают причину запрета. Многие водители уже прознали, где находится контрольный пост. Шоферы сворачивают на другую дорогу или выжидают момент, когда сотрудники закончат работу. Некоторые оставляют часть груза на обочине.