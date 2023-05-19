Курица, рыба, овощи и молоко подорожали на 2-5% за неделю в Липецкой области

В Липецкой области за неделю выросли цены на мясо, лук, капусту и морковь Фото: "КП" Архив

За неделю в Липецкой области на 2% подорожали свинина, курица, рыба, стерилизованное молоко, сметана, творог, макароны и морковь. В регионе выросла цена лука и сосисок на 3%, а капусты – 5%.

Теперь килограмм моркови и капусты стоит 42 рубля, макарон – 64, лука – 79, литр молока – 82, охлажденной и мороженой курицы – 148, рыбы – 171, сметаны – 261, свинины – 265, творога – 376, сосисок – 386 рублей.

Кроме свинины и курицы, стоимость остального мяса практически не изменилась за неделю. За баранину липчане заплатят в магазине 547 рублей. Говядина подешевела на 1% и обойдется в 265 рублей за килограмм.

Также снизились цены на подсолнечное масло – 1%; картофель – 1,5%; овощные детские консервы – 2%; помидоры – 3%; бананы – 4% и огурцы – 7%. На данный момент за килограмм картофеля придется отдать 23 рубля, литр подсолнечного масла – 117, килограмм бананов – 119, огурцов – 121, помидоров – 169 и консервов – 577 рублей.

Отметим, некоторые продукты из списка выше поднимаются в цене вторую неделю подряд. По данным Липецкстата, за 14 дней морковь и рыба подорожали на пять рублей, курица – 7,5; капуста – 12,5 и лук – 14. Огурцы и помидоры, наоборот, стремительно дешевеют. За две недели их стоимость уменьшилась на 39 и 22 рубля соответственно.