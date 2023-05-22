«Милосердие» помогает сохранить память о российском педагоге

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартует проект «Ушинские чтения», который стал победителем грантового конкурса «Стальное дерево».

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения Константина Ушинского - писателя и основоположника дошкольной педагогики в России. Основа его педагогической системы — демократизация образования и идея народности воспитания. Ушинский придавал огромное значение систематическому обучению учащихся логике мышления. Он полагал, что с раннего возраста надо знакомить детей с народной культурой, произведениями устного народного творчества.

«2023-й год в России объявлен годом педагога и наставника, - отметила автор проекта - сотрудница библиотеки Наталья Куликова, - Поэтому мы хотим сохранить и донести до липчан самое ценное из богатого педагогического наследия Константина Ушинского. Тем более, что в Липецке одна из улиц носит имя этого великого педагога».

В рамках волонтерского проекта, который координирует Наталья, в Сокольском парке Липецка появится скамейка с памятной табличкой. Она станет знаковым местом, где сотрудники библиотеки и специально приглашенные спикеры будут знакомить жителей и гостей города с биографией и наследием Константина Ушинского. В дальнейшем объект будет менять локацию. Все участники открытых познавательных лекций смогут удобно расположиться на скамейке и узнать много интересного о жизни и профессиональной деятельности педагога.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие» уже превысила 90 млн рублей.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».