Фонд «Милосердие» помог провести велогонки в Липецке

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В Липецке прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк – горный велосипед. Помог в проведении этих зрелищных соревнований благотворительный фонд «Милосердие».

Состязания организовали на специально оборудованной трассе в Студёновском карьере. Несколько лет назад обширную территорию бывшей промышленной площадки по добыче известняка очистили от мусора, на ней проложили трассы, поставили павильон. Все эти изменения стали результатом всего лишь одного из сотни проектов грантовой программы «Стальное дерево», которую поддерживает фонд.

Так в городе фактически на месте стихийной свалки появилось еще одно обустроенное спортивное пространство. Причем, как оказалось, весьма востребованное местными байкерами. С весны до осени там постоянно можно встретить велосипедистов на горных велосипедах. Трасса стала активно использоваться и для проведения различных соревнований по маунтинбайку.

А в городе за последние годы заметно выросло число поклонников горного велосипеда всех возрастов. Часто увлечение становится семейным спортом. Некоторые из ребят успешно представляют регион на престижных спортивных состязаниях разного уровня.

Грантовая программа «Стальное дерево» помогает не только спортсменам. Ее большие и малые проекты по поддержке социальных инициатив направлены на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Программа действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие» уже превысила 90 млн рублей.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».