Группа НЛМК вывела на рынок прокат с антибактериальным покрытием

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, вывела на рынок новый премиальный продукт – прокат с антибактериальным покрытием. Первые партии проката успешно протестированы партнерами – компанией Grand Line и РПО «Албес».

Покрытие защищает поверхность металла от опасных микроорганизмов и оптимально подходит для внутренней отделки объектов, преимущественно в пищевой промышленности и здравоохранении.

Состав покрытия является уникальной разработкой компании. Его основа — соединения ионов меди и серебра, которые разрушают клеточную мембрану бактерий и грибков. Это позволяет фактически на 100% снизить присутствие этих микроорганизмов на поверхности проката. Ввод ионов непосредственно в лакокрасочный материал — одно из ключевых преимуществ проката НЛМК. Срок службы окрашенного проката, в зависимости от вида лакокрасочного покрытия, может достигать 25 лет.

Антимикробные свойства проката НЛМК подтверждены на всех этапах разработки и промышленного опробования технологии. Они соответствуют стандартам ГОСТ и успешно прошли экспертизу Федерального медико-биологического агентства Минздрава РФ.

Фото: пресс-служба НЛМК.