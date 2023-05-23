В Липецкой области последний звонок отметили 17 тысяч выпускников 9 и 11 классов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот вторник, 23 мая, в Липецкой области прозвенели последние звонки. 17 тысяч выпускников сделали еще один шаг на пути во взрослую жизнь. Со школой простились пять тысяч одиннадцатиклассников. Подросткам предстоит сдать экзамены, поступить в вузы или колледжи.

Юноши и девушки плакали, смеялись и обнимались Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Все ученики по традиции нарядились в парадную форму. Девочки надели платья с белыми фартуками, а парни – строгие костюмы. Залы украсили шарами, школы оформили фотозоны для своих ребят. Со сцены звучали трогательные песни. Выпускники танцевали, смеялись и плакали.

Губернатор Липецкой области посетил линейку в лицее №44. Игорь Артамонов поблагодарил учителей и родителей. Глава региона пожелал подросткам удачи и веры в собственные силы.

Для многих этот день стал одновременно грустным и радостным событием. Молодые липчане оставляют позади почти беззаботное школьное время. Однако впереди юношей и девушек ждет волнительная дорога – начинания, осуществление планов, поиск мечты и своего места в жизни.

Пять тысяч одиннадцатиклассников простились со школой Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Для многих школьная линейка стала трогательным событием Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Весело от того, что это праздник – повод собраться, пожелать друг другу всего самого-самого, – поделился с lipetsk.kp.ru впечатлениями от торжества выпускник лицея №44 Антон. – А с другой стороны приходит понимание того, что некоторых людей ты видишь последний раз в жизни, а с другими не знаешь, когда увидишься.

Выпускники танцевали и пели песни о школе Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

В течение всего дня ученики, педагоги и родители продолжают выкладывают видео с мероприятий. Позже ребята будут пересматривать записи и вспоминать, как их одноклассник нес девочку с колокольчиком на плече, с кем они танцевали в паре и какую песню пели.

Через три дня у одиннадцатиклассников начнется ЕГЭ. В первый день будут сдавать географию, литературу и химию.