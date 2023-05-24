Фонд «Милосердие» поможет слабовидящим освоить компьютер

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И получать необходимую для жизни информацию. В этом им поможет проект грантовой программы «Стальное дерево», которую развивает благотворительный фонд «Милосердие».

Инициативу активистов филиала Общества слепых из Грязинского района поддержало жюри конкурса. Волонтерский проект "Работа в темноте" поможет создать компьютерный класс для бесплатного обучения инвалидов по зрению работе с сервисами и приложениями. Педагогами станут специалисты-волонтеры, которые прошли обучение по программам экранного доступа для людей с ограниченными возможностями по зрению.

«Мы живем в эпоху информационных технологий. В последние годы пандемия и вынужденная самоизоляция показали особую востребованность навыков работы в режиме онлайн, - считает автор проекта Виктор Фисенко, - Для инвалидов по зрению это не только актуально, но и жизненно необходимо».

На грантовые средства Виктор планируют приобрести компьютерное оборудование, специальную программу экранного доступа, наборы наклеек для маркировки клавиатуры азбукой Брайля. С помощью адаптивных информационных технологий незрячие и слабовидящие люди из Грязинского района будут иметь реальную возможность применять различные программы, входить в информационные системы, читать электронные книги, общаться и обучаться дистанционно.

«Компьютерная грамотность открывает для незрячих людей новый мир, - комментирует исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Для некоторых из них это единственная реальная возможность в онлайн формате получить необходимые навыки, чтобы освоить профессию. Сейчас многие действия совершаются дистанционно: покупки в интернет-магазинах, заявки на сайте Госуслуги и просто общение с другими людьми. Все эти навыки позволяют людям с инвалидностью не замыкаться в себе и жить полноценной жизнью».

Команда проекта «Стального дерева» уверена, что он станет фундаментом для продолжения образовательного процесса в будущем. Сейчас на территории Грязинского муниципального района проживают около двухсот инвалидов по зрению. В планах волонтеров ежегодно обучать компьютерной грамотности до 70 человек.

Поддержка инвалидов по зрению - уже второй проект в рамках грантовой программы. Два года назад в другом регионе – Белгородской области - открыли аналогичный компьютерный класс. Он распахнул двери в Старооскольском центре реабилитации инвалидов по зрению. Благодаря поддержке от фонда «Милосердие» пройти обучение компьютерной грамотности теперь могут более 400 подопечных центра.

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».