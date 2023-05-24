НЛМК развивает мощности ремонтного производства

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Новолипецкий металлургический комбинат наращивает собственные мощности по производству запасных частей и узлов для металлургического оборудования. В 2022 году объем производства такой номенклатуры увеличен на 30%, компания освоила выпуск 3,5 тыс. единиц новых видов продукции.

Программа развития ремонтного производства предполагает расширение производственных мощностей, закупку нового оборудования, развитие инженерных и управленческих компетенций.

В рамках программы на НЛМК проходит модернизация кузнечно-прессового участка, которая позволит на 50% увеличить производство заготовок для дальнейшей обработки. В фасонолитейном цехе запланировано расширение участка 3D-печати для производства точных отливок сложной формы.

Продолжается модернизация парка металлообрабатывающих станков. За последние три года он расширился более чем на 40 единиц. Как результат, комбинат в 2022 году освоил производство сталевозов для конвертерных цехов, стальковшей, спекательных тележек агломашин, дверей коксовых батарей, опорных подушек прокатных станов и многое другое.

В 2023 номенклатуру выпускаемой продукции планируется увеличить еще на 30%.

Фото: пресс-служба НЛМК.