Фонд «Милосердие» организует тренинги по оказанию первой помощи

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В Липецкой области стартует волонтерский проект, который поможет обучить молодежь практическим приемам оказания первой помощи при несчастных случаях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека. Его реализация стала возможна благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую развивает в регионе благотворительный фонд «Милосердие».

Идея тренингов принадлежит активистам Союза женщин Липецкой области. Их проект "Научись спасать жизнь" в этом году стал победителем грантового конкурса. Серию просветительских мероприятий для студентов и школьников планируют проводить в партнерстве с медицинским центром "Липецк-Неотложка", который предоставит для этого практикующих медработников.

«При оказании первой помощи пострадавшему каждая минута может стать решающей для сохранения его жизни и здоровья, - считает автор проекта Вероника Казакова, - Большинство случаев внезапной смерти возникает, как правило, вне лечебных учреждений. Поэтому фактор времени начала помощи часто является ключевым».

Проект будет действовать с июня по ноябрь. Тренинги охватят более 2000 учащихся из двух десятков липецких школ, а также студентов пяти вузов и четырех колледжей. Кроме этого запланированы обучающие выезды волонтеров в сельские поселения Липецкого, Грязинского и Добровского районов.

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«В реальной ситуации помочь пострадавшему до прибытия врачей или спасателей сможет только человек, который обучен и владеет практическими приемами оказания первой помощи, - комментирует исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Поэтому мы поддержали этот образовательный проект, который даст студентам и школьникам знания о ключевых навыках. Возможно, в экстренных ситуациях это поможет им спасти ни одну жизнь».

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. В 2023 году программа собрала около 450 инициатив жителей пяти регионов страны. Сумма грантов от фонда «Милосердие» уже превысила 90 млн рублей.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».