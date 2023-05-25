Электронные сигареты опасней обычных и не уменьшают тягу к табаку

Главный врач ГУЗ «ЛОНД» Михаил Коростин.

Девиз отмечаемого 31 мая Всемирного дня без табака - «Выращивать продовольствие, а не табак». Нынешняя кампания призвана убедить правительства стран отказаться от субсидирования табаководства и перейти на выращивание других агрокультур. Помимо освобождения посевов под табак (равны территории Бельгии), такая идея, по мнению ВОЗ, подорвет экономическую основу выпуска табачных изделий, повысит безопасность и улучшит питание граждан.

- Свои плоды приносит и антитабачное законодательство. С 2008 г. по 2019 г. количество курящего взрослого населения Липецкого региона с 70% сократилось в два раза. Хотя, по данным 2022 г., курит уже 40,7% взрослых липчан и 15,4% молодежи, - отмечает заслуженный врач РФ Михаил Коростин.

Этот 5%-й рост связан с тем, что табачная мафия в ответ на активную борьбу государств с табакокурением придумала свой «красивый» ход. Несколько лет назад в продаже появились электронные табачные носители - вейпы (принцип действия - ингалятор) и устройства нагревания табака (используются табачные стики).

- Мощная рекламная кампания табачных корпораций стала навязывать мнение, что электронные сигареты способствуют постепенному отказу от курения, молодежи вдалбливалось, что это модно, стильно, не вызывает привыкания и дает возможность дозирования никотина. Отсутствует и едкий табачный дым, вызывавший подозрения родителей. И такая промывка мозгов привела к тому, что у нас более 60% молодых людей стали употреблять электронные носители никотина, - поясняет Михаил Коростин.

Но так ли они безвредны?

- Специалисты подтверждают, что эти «новинки» никак не помогают бросить курить. А вдыхаемая курильщиками вся эта гадость (идет нагрев до 350 градусов) очень опасна для организма, - отмечает главврач. - Если вдыхаемый дым от обычных сигарет проникает не столь глубоко, то в электронных пар в 100% доходит до легочных альвеол. Американцы зарегистрировали более 1000 доказательных смертей от вейпов и систем нагревания табака - молодые умирали от неинфекционной пневмонии. Происходит отравление токсическими веществами при нагревании глицерина и пропиленгликоля - среди них формальдегид, акролеин. Есть еще один коварный момент: если курильщик обычных сигарет ощущает першение в горле, то в компоненты электронных носителей добавляется сера, что не вызывает раздражения дыхательных путей и горло «не дерет». В результате происходит передоз, вызывающий вялость, головную боль, и не все такое выдерживают.

Это лишь часть вредного влияния на организм - негативному воздействию подвергаются пищевая, сердечно-сосудистая, иммунная системы.

- Опасные риски связаны и с гормональным фактором. Компоненты в начинке вейпов и устройств нагревания табака на 50% снижают у мужчин и женщин уровень тестостерона и эстрогена. Эти гормоны имеют важнейшее значение для стимулирования систем деторождения, вынашивания, они тесно связаны с другими гормонами, которые должны работать в унисон, иначе угрозы здоровью возрастают. Уже к 30 годам электронные курильщики получают букет болезней и рискуют остаться без потомства.

Принимаемые государством меры помогают бороться с пагубной зависимостью - с 1 сентября электронные сигареты с их атрибутами будут продаваться только в магазинах, вырастет и цена на них.

- В числе народных средств, помогающих отказу от вредной привычки, - полоскание рта отваром коры дуба, можно пожевать и молодые сочные побеги черемухи, - рекомендует Михаил Коростин. - Конечно, эффективны и лекарственные препараты, их надо принимать после консультации с врачом. По-прежнему работает телефон доверия 43-00-98, в каждой поликлинике региона терапевт может проконсультировать по вопросу табачной зависимости. Но еще и важно осознание для всех курящих: они не «свободны», как думают, а, наоборот, - зависимы. Истинно свободен тот, кто не является рабом этой губительной для здоровья привычки.

Владимир КУЛИК.

телефон горячей линии в помощь желающим бросить курить: 43-00-98

(реабилитационный центр на улице Крупской, 2 в Липецке)

и Минздрава: - 8-800-200-02-200

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