Суд заочно арестовал бывшего владельца ЛТК Фото: Юлия КЛЮЕВА

Советский суд Липецка заочно арестовал бывшего владельца разорившейся Липецкой топливной компании Артура Шахова. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области, - прокомментировали в пресс-службе. - Срок содержания под стражей исчислять с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

По некоторым данным, мужчина покинул страну еще несколько лет назад и с тех пор находится в США. Его объявили в розыск. Бывшего депутата горсовета обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – ч.4 ст.159 УК РФ, а также в преднамеренном банкротстве – ст.196 УК РФ.

Напомним, в ноябре 2020 года сеть АЗС «ЛТК» признали банкротом. Заправки компании располагались практически во всех регионах Черноземья - более 100 штук. Согласно материалам Арбитражного суда Липецкой области, в августе 2021 года суд также признал банкротом самого Артура Шахова из-за долга банку в 1,3 миллиарда рублей. Позже в реестр требований кредиторов включили и другие задолженности.