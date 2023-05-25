Липецкая делегация из 40 участников отправилась на Российскую студенческую весну в Пермь

На Российскую студенческую весну в Пермь отравились 40 липецких участников Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром этого четверга, 25 мая, делегация Липецкой области отправилась на Российскую студенческую весну. В 2023 году фестиваль проходит в Перми с 26 мая по 1 июня. Честь региона будут защищать 40 талантливых участников.

Автобус ждал творческих пассажиров у Дворца культуры «Сокол». Липчанам предстоит довольно долгий путь – около 27 часов. Одна из участниц для поднятия духа взяла в дорогу гитару.

Несмотря на ранний сбор, от делегатов чувствовались бодрость и уверенный настрой. Студенты ЛГПУ, ЛГТУ, РАНХиГС и ЕГУ везут вокальные, танцевальные и театральные номера. Также ребята покажут себя в инструментальном жанре, арт- и видео-направлениях. Многие выступают на РСВ не впервые.

– Мы едем уже четвертый раз, – поделился с lipetsk.kp.ru участник ансамбля «Хуторок». – В прошлом году привезли первое место из Самары. А в этом будем выступать с казачьей песней «Черноморочка». Надеемся опять вернуться с победой.

А вот для артистов из университета имени Бунина фестиваль будет в новинку. Ельчане подготовили театральную постановку.

– У нас боевой настрой, – рассказывает студентка Елецкого вуза. – Команда состоит из трех человек. Два актера, еще один отвечает за техническую часть.

Делегация должна вернуться домой 2 июня. Кстати, выступления можно будет посмотреть онлайн. Трансляцией делятся в социальных сетях Российской студенческой весны.