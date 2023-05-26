Фестиваль «Волченские узоры» и Пушкинский праздник проведут в Липецкой области 4 июня

4 июня в Добровском районе Липецкой области пройдет сразу два фестиваля Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

4 июня в Добровском районе Липецкой области проведут сразу два мероприятия. Традиционно, в этот день христиане отмечают праздник Пресвятой Троицы. В селе Волчье пройдет этнографический фестиваль «Волченские узоры».

Здесь находятся овраги, в которых можно найти залежи природных цветных песков. У местных сложилась давняя традиция. Жители раскапывают овраги и забирают с собой немного песка. На следующий день из него делают красивые узоры вокруг дома.

Липчане смогут полюбоваться на узоры из природного цветного песка в селе Волчье Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В семь утра липчан приглашают на службу в церкви Сергия Радонежского. В 11:00 начнется торжественное открытие. До этого времени гости смогут пройтись по улицам и полюбоваться песочными украшениями.

Организаторы подготовили конкурсы и мастер-классы. Представления покажут коллективы района. Липчане познакомятся с крестьянским бытом. Посетителей научат убирать траву ручной косой и плести троицкие венки.

В тот же день в селе Кореневщино, где жили предки Пушкина, устроят праздник в честь Александра Сергеевича. Мероприятие стартует с десяти утра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сельской сцене выступят артисты. Также гостям предложат посетить Пушкинский класс-музей в местной школе.