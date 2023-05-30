Куда сходить в Липецке на День защиты детей 1 июня 2023 Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 1 июня, отметят Международный день защиты детей. В Липецке юных горожан будут развлекать парки и библиотеки.

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА В БЫХАНОВОМ САДУ

К празднику городские библиотеки подготовили инклюзивную программу «Маленькие дети на большой планете». Станции начнут работать с 11:00. Занятие найдут каждому ребенку.

Мальчиков и девочек будет ждать «Книжная гостиная». Здесь ребята смогут познакомиться с местной писательницей Галиной Соболевой. Семьям покажут литературные новинки. Также библиотекари подготовят фотозону.

Программа от "ЦБС" Липецка Фото: с сайта

Активным липчанам предложат игры на «Спортивных лужайках». Дети смогут поучаствовать в инклюзивном футбольном матче и посоревноваться в меткости в бочче. Мастера ролибола помогут натренировать координацию и ловкость.

Следующая площадка – «Островок дружбы». Молодые горожане увидят персонажей известных сказок и познакомятся с современными технологиями. Еще на праздник привезут животных проекта «В гости к желтой собаке».

В «Творческой мастерской» родители и дети познакомятся с работами особенных художников, сообщили в пресс-службе мэрии. Также организуют фотовыставки и мастер-классы с резьбой по дереву.

В 17:30 на сцену парка с концертом «Наш праздник!» выйдут музыканты и танцоры. Перед гостями выступит народных инклюзивный театр «Параллели».

СКАЗКА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

В парке Победы интерактивная программа «Сказка в городе» стартует в 14:00. Мероприятие продлится до 20:00. Молодых жителей областного центра приглашают на познавательные игры, конкурс асфальтных рисунков и мастер-классы.

Во время работы площадок детей будут радовать ростовые куклы. Развлечение найдется и для непосед. Организаторы подготовят спортивную зону. Также на мероприятии гостям расскажут легенды Липецка.

На праздник придут волонтеры, которые при необходимости будут помогать людям с инвалидностью. Вечером горожанам подарят концерт.

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

В двух пространствах областного центра проведут семейные программы. В 17:30 в детский парк «Сказка» приедут аниматоры в костюмах. Для мам, пап и их малышей устроят веселые конкурсы, эстафеты и музыкальные викторины.

В 19:00 начнется анимационное шоу «Карусель эмоций» в бульваре «Европейский». Здесь ребят буду ждать ростовые куклы, игры и музыкальные испытания.

Программа мероприятий от МАУК "Культурные пространства Липецка" Фото: с сайта

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ «РАДУГА»

В День защиты детей в Липецкой области запустят фестиваль игровых детских фильмов «Радуга». Открытие состоится в 15:30 на площади ОЦКНТ. Всего для подрастающего поколения отобрали девять игровых и шесть мультипликационных полнометражек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый показ состоится как раз 1 июня на Липецком городище. В 18:00 начнется российский приключенческий фильм «Земная сторона луны». Затем зрители смогут насладиться китайским мультфильмом «Братья Медведи: Тайна трех миров».

Кстати, в 2023 году возможность познакомиться с программой фестиваля появится у жителей из отдаленных уголков региона. Киноточки будут транслировать фильмы на экранах из облачного хранилища.

Липчанам из малонаселенных пунктов достанутся бесплатные билеты на «Братьев Медведей: Тайна трех миров» и «Земную сторону Луны». Фестиваль продлится до 30 июня. Дети смогут проголосовать за понравившуюся картину и выбрать победителя «Радуги-2023».