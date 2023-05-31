Экс-главу управления дорог Липецкой области оштрафовали на 80 тыс за госконтракт в 300 млн

фотография объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Фото: с сайта

В эту среду, 31 мая, в Советском районном суде вынесли приговор по делу экс-начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. Бывшего главу оштрафовали на 80 тысяч рублей по части 1 статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями из корыстной и иной личной заинтересованности».

По данным следствия, с июня 2019 по март 2020 года экс-руководитель сфабриковал договор о ремонте дорог на сумму более 300 миллионов рублей. Мужчина помог строительной фирме «Руслан-1» выиграть торги и заключить госконтракт. Подобные действия нарушили права остальных участников аукциона, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Кроме того, из-за сфальсифицированных торгов бюджет области потерял 33,5 миллиона рублей.

Ранее бывшего начальника обвиняли по части 3 статье 285 УК, которая подразумевает серьезный исход после преступления. Однако в суде не нашли доказательств тому, что нарушение привело к тяжким последствиям. Во время заседания дело переквалифицировали на часть 1 статью 285 УК. Сумму ущерба региональной казны снизили до 26 миллионов.

Приговор пока в законную силу не вступил.