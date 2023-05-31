Липецкая область примет жителей Белгородчины, которую ежедневно обстреливают ВСУ

В Липецкой области откроют пункты временного размещения для белгородцев Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкая область примет жителей из районов Белгородской области, которые обстреливают Вооруженные силы Украины. В регионе создадут пункты временного размещения.

– Их уже подготавливают, – сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. – Необходимая помощь будет оказана.

Также в липецком лагере «Прометей» на первую летнюю смену ждут 50 белгородских школьников. Ребята должны приехать в ближайшие дни.

– Родители могут быть спокойны – обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг, – отметил глава региона. – Дальше будем смотреть по ситуации, но совершено точно в стороне не останемся. Липецкая область всегда готова помогать, особенно когда речь идет о безопасности детей.

В Белгородскую область снаряды со стороны Украины прилетают ежедневно. В минувший вторник, 30 мая, только по Шебекинскому городскому округу ударили 215 раз. Под обстрелом в ПВР погиб один житель региона, два – пострадали.

Ночью 31 мая ситуация в Шебекино ухудшилась. ВСУ вновь ударили по городу. Четыре мирных жителя пострадали. Двух человек доставили в больницу Белгорода.