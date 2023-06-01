Полицейские и спасатели сняли голого мужчину с балкона дома на проспекте Победы в Липецке

Голый мужчина прыгал по балконам дома на проспекте Победы Фото: принтскрин видео.

Вечером минувшей среды, 31 мая, в социальных сетях Липецка появилось новое видео с голым мужчиной, прыгающим по балконам. Свидетелями инцидента стали жители домов на проспекте Победы. Горожанин продемонстрировал чудеса паркура на многоэтажке №128.

Очевидцы записали, как совершенно нагой липчанин выскочил на незастекленный балкон пятого этажа. Вслед за ним выбежала обнаженная женщина.

Затем «трюкач» перелез через ограждение и бесстрашно спустился на этаж ниже. Потом показался третий герой истории – одетый мужчина. Вероятно, он искал «лазутчика», но тот уже успел забежать на лестничную клетку. Горожане вызвали правоохранителей.

– Вечером поступило сообщение о криках и неадекватном поведении одного из жильцов, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД. – Сотрудники выехали на место происшествия.

Вместе с полицейскими работали спасатели. К дому подогнали автолестницу.

– В 19:33 на проспект Победы отправился один расчет МЧС, – пояснили lipetsk.kp.ru в пресс-служба ведомства.

Однако на этом представление не закончилось. Рискующий жизнью почему-то упорно избегал сотрудников спецслужб, которые пытались снять его с парапета балкона.

На следующем видео на ловкаче уже появились трусы. Паркурщик добрался до третьего этажа и смело стоял на кондиционере. На крыше первого этажа ждали страж порядка и три помощника. Жильцы сверху уговаривали спуститься, а из соседней квартиры на несчастного даже чем-то прыскали.

Нарушитель отреагировал агрессивно – принялся ногой избивать окно. Кондиционер не выдержал нагрузки и сломался. Беглец попался в руки полицейского, но продолжал вырываться. Пришлось применять силу. Но даже вчетвером с трудом удалось угомонить бедокура. Вскоре подоспел сотрудник МЧС.

– Мужчину задержали. Ему требовалась медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Жильца передали врачам. Проверку проводит отдел полиции №6.