Фонд «Милосердие» вручил гранты на добрые дела жителям пяти регионов России

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Благотворительный фонд «Милосердие» вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Все они стали победителями программы «Стальное дерево» 2023 года. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Всего на конкурс поступило около 450 предложений. Авторов лучших проектов определяли региональные конкурсные комиссии в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, местного бизнеса и фонда.

«Приятно, что активность жителей не снижается, и каждый год мы получаем сотни интересных инициатив от соискателей грантов «Стального дерева», - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Мы благодарны всем неравнодушным людям, которые решили лично участвовать в решении важных социальных проблем своего города или села. Теперь победителям конкурса важно довести задуманное до конца, чтобы их проекты смогли реально улучшить жизнь окружающих».

Жители Алтайского края в этом году реализуют 12 проектов. Их инициативы, в частности, помогут улучшить условия проживания постояльцев местного приюта, создать новые креативные пространства для творческой деятельности, оборудовать студию для обучения детей основам безопасного поведения и открыть новые детские спортивные площадки.

В Калужской области при поддержке «Стального дерева» начали работу по пяти проектам. Один из них поможет развитию волонтерства с участием людей серебряного возраста, другой - даст возможность оснастить необходимым оборудованием поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Средства еще одного гранта пойдут на проведение межрегионального конкурса воспитанников организаций для детей-сирот.

Часть из одиннадцати проектов жителей Свердловской области помогут оснастить детскую секцию автокросса новыми автомобилями-багги, приобрести новое музыкальное оборудование для студии танцев старшего поколения, аппаратуру - для мультипликационная студии, зрительно-координационный тренажер – для юных спортсменов.

В Белгородской области приступят к реализации шестнадцати социально важных проектов. Их авторы проведут цикл мастер-классы по традиционному декоративно-прикладному творчеству, помогут создать клубы по интересам для пенсионеров, обустроят инклюзивную площадку для занятий детей с инвалидностью.

35 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. При поддержке местных активистов в регионе создадут новое интерактивное театральное пространство, оборудуют мастерскую для обучения ребят навыкам работы ручным инструментом, научат студентов и школьников оказывать первую медицинскую помощь. Кроме этого проекты липчан помогут юным судомоделистам и любителям водно-моторного спорта, а также футболистам с ограниченными возможностями здоровья.

За шесть лет добрые дела «Стального дерева» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».