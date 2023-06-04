В Липецке при столкновении легковушки и «скорой» один человек погиб и четверо пострадали

Фото: УМВД по Липецкой области. Фото: Предоставлено

Машина скорой помощи и легковушка столкнулись в Липецке утром воскресенья, 4 июня. Авария произошла на площади Франценюка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В результате столкновения погибла 46-летняя женщина - фельдшер скорой помощи. Пострадал 38-летний мужчина - водитель «Опеля» и его две 14-летние пассажирки. Кроме того, травмы получил 22-летний фельдшер. 54-летнему водителю скорой помощь медиков не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте и устанавливают точные обстоятельства аварии.