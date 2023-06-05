Как будут работать поликлиники в Липецкой области на День России 12 июня 2023

Расписание поликлиник Липецкой области в праздники Фото: Алина ПАЛАГИНА

В День России, 12 июня, поликлиники Липецкой области изменят график работы. 10 июня медики будут работать по субботнему расписанию. В медучреждениях врачи примут пациентов до 14:00. Вызовы на дом обработают до 17:00, сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Детские поликлиники областного центра будут принимать юных липчан до 13:00. Выезды на дом медики отработают до 15:00.

11 июня поликлиники и для взрослых, и для детей будут закрыты, 12 июня – по графику праздничного дня. То же самое касается стоматологические организации и государственные аптеки.

В нерабочее время с резкой зубной болью липчане должны обращаться в Областную стоматологическую поликлинику на Циолковского, 22. Пациентов, которым требуется экстренная помощь со зрением, отправляют в «Липецкий областной клинический центр» на Ленина, 35. Срочную госпитализацию проведут в соответствии с расписанием дежурств в стационарах.

Травмпункты для взрослых:

Жителей областного центра круглосуточно примут в городской больнице скорой медицинской помощи № 1 на Космонавтов, 39; больницах №3 «Свободный сокол» на Ушинского, 10 и № 4 «Липецк-Мед» на Коммунистической, 24.

Ельчане смогут в любое время обратиться в городскую больницу № 1 имени Н.А. Семашко на Советской, 62.

Травмпункты для детей:

Ребят осмотрят в Областной детской больнице на Московской, 6а. Подростки от 15 до 17 лет включительно могут обращаться также в травмпункты городских больниц № 3 «Свободный сокол» и №4 «Липецк-Мед».

Юным ельчанам помогут в Елецкой городской детской больнице. Подростки от 15 до 17 лет могут приходить и в травмпункт больницы №1 имени Семашко.