Константину Цыганову рассказали о реализации экологических проектов НЛМК

Фото: пресс-служба НЛМК

Как выполняется программа в рамках 4-х стороннего соглашения между НЛМК, Минприроды, Росприроднадзором и администрацией Липецкой области, заключенным в 2018 году, а также мероприятиям комбината в рамках федерального эксперимента по квотированию, Константин Цыганов смог убедиться лично.

Делегация посетила промышленную площадку, побывав в Конвертерном цехе №2 (инвестиции составили больше 25 млрд руб.) и на Доменной печи №6 (реконструкция обошлась свыше 7 млрд руб.).

Фото: пресс-служба НЛМК

Первому заместителю министра также презентовали проект по строительству новой утилизационной электростанции мощностью 300 МВт. Она позволит сократить эмиссию оксида углерода (СО) на 3 тыс. тонн в год и парниковых газов (СО2) - на 650 тыс. тонн в год.

- Мы сегодня обсудили план по достижению снижения выбросов и договорились очень плотно взаимодействовать, раз в месяц сверяться и со следующего года детально, проходить и смотреть, как реализуются мероприятия. Комбинат готов, настроены все решительно, чтобы добиться того эффекта, который мы обещали и о котором заявляли, - отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Фото: пресс-служба НЛМК

Как рассказали в пресс-службе комбината, предприятию уже удалось снизить эмиссию на 4% за счет капитального ремонта двух доменных печей, двух конвертеров, строительства нового участка для безводного охлаждения шлака, модернизации пылегазоочистных установок и аспирационных систем. С 2000 года НЛМК реализовал несколько циклов модернизации производства. Общий объем инвестиций за это время составил более 750 млрд рублей, из них в экологию – более 107 млрд.

За последние 20 лет объемы производства НЛМК выросли в 1,5 раза, при этом валовая эмиссия снизилась на 28%, удельная – вдвое. Такая работа позволила Липецку стать самым чистым металлургическим городом России. По данным Росгидромета, в последние годы уровень загрязнения атмосферы в Липецке (измеряется индексом КИЗА) на стабильно низком уровне, который соответствует показателям городов без крупной промышленности