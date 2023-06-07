В 56 детских садах Липецка остались более 700 свободных мест

В детские сады Липецка зачислят 4 600 малышей Фото: Архив КП

В детские сады Липецка зачислят 4 600 ребят. При этом в 56 учреждениях осталось более 700 свободных мест для разных возрастов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о детсадах № 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 35, 38, 40, 42, 44, 62, 64, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 116, 123, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, ОУ № 40 и 70. В течение всего года дошкольников каждую неделю будут принимать в группы, где не хватает человек.

Незанятые места будут предлагать родителям, которые подавали заявку в другой сад, но не попали. В заявленном учреждении малыш будет стоять в очереди. Как только там появится место, ребенка переведут.

Основные классы должны укомплектовать до 10 июня. Заявления в кратковременные группы начали принимать со 2 июня.

Родители могут узнать о направлении ребенка в детский сад у руководителя учреждения лично или по телефону. Также оповещения приходят на госуслуги. Направление действует 45 дней после выдачи. За это время взрослым нужно заключить договор об образовании с детсадом и оформить ребенка.