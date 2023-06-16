Под Липецком сгорел туристический автобус из Гомеля, перевозивший 49 пассажиров

В Липецкой области сгорел туристический автобус Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В эту пятницу, 16 июня, в районе села Хлевное Липецкой области на трассе М-4 загорелся туристический автобус. ЧП произошло около 16:00. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Транспорт направлялся из Гомеля в Кабардино-Балкарию. В салоне находились 49 пассажиров, в том числе 13 детей.

Правоохранители выяснят причину возгорания Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Во время поездки один из водителей заметил дым, выходящий из моторного отсека. Шофер сразу же остановился, позвонил в экстренные службы и начал эвакуировать туристов. 55-летняя пассажирка получила травму, когда выходила из автобуса. Пострадавшую увезли на скорой. Маршрутка сгорела полностью.

Один из водителей заметил задымление во время поездки Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе ведомства. – Движение транспорта на данном участке трассы не затруднено.

Правоохранители разберутся в обстоятельствах случившегося. Также стражам порядка предстоит выяснить причину возгорания. Муниципальные власти решили поселить пассажиров в одной из районных гостиниц.