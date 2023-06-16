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Происшествия16 июня 2023 14:33

Под Липецком сгорел туристический автобус из Гомеля, перевозивший 49 пассажиров

Во время эвакуации 55-летняя женщина получила травму
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области сгорел туристический автобус

В Липецкой области сгорел туристический автобус

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В эту пятницу, 16 июня, в районе села Хлевное Липецкой области на трассе М-4 загорелся туристический автобус. ЧП произошло около 16:00. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Транспорт направлялся из Гомеля в Кабардино-Балкарию. В салоне находились 49 пассажиров, в том числе 13 детей.

Правоохранители выяснят причину возгорания

Правоохранители выяснят причину возгорания

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Во время поездки один из водителей заметил дым, выходящий из моторного отсека. Шофер сразу же остановился, позвонил в экстренные службы и начал эвакуировать туристов. 55-летняя пассажирка получила травму, когда выходила из автобуса. Пострадавшую увезли на скорой. Маршрутка сгорела полностью.

Один из водителей заметил задымление во время поездки

Один из водителей заметил задымление во время поездки

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе ведомства. – Движение транспорта на данном участке трассы не затруднено.

Правоохранители разберутся в обстоятельствах случившегося. Также стражам порядка предстоит выяснить причину возгорания. Муниципальные власти решили поселить пассажиров в одной из районных гостиниц.

ЧППроисшествия: ЧП