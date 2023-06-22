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Общество21 июня 2023 22:44

Более 7000 липчан собрались на траурном шествии «Свеча памяти» 21 июня

Жители Липецка почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке прошла акция "Свеча памяти"

В Липецке прошла акция "Свеча памяти"

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшей среды, 21 июня, в Липецке прошла акция «Свеча памяти». Более семи тысяч горожан собрались на траурном шествии, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны. Зажженные свечи и гвоздики несли в руках студенты, педагоги, школьники, военнослужащие, представители власти и депутаты. Липчане принесли дань уважение тем, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

В начале колонны горожане развернули баннер "Мы помним"

В начале колонны горожане развернули баннер "Мы помним"

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В шествии приняли участие более 7 000 человек

В шествии приняли участие более 7 000 человек

Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Мы никогда не забудем тот подвиг, который совершили наши предки, и будем хранить эту светлую память, передавая из поколения в поколение, – отметила мэр Евгения Уваркина. – Мы помним! Мы гордимся!

Участники акции выстроились на площади Ленина-Соборная. В 22:00 пробили часы кафедрального собора – шествие стартовало. В начале колонны горожане развернули баннер «Мы помним».

Маршрут проходил по центральным улицам Липецка до площади Героев. У Вечного огня липчан встретило радиообращение Левитана к советскому народу от 22 июня 1941 года. Диктор передал сообщение, от которого до сих пор пробегает дрожь по всему телу.

Липчане почтили память погибших минутой молчания

Липчане почтили память погибших минутой молчания

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жители Липецка возложили цветы и свечи к монументу

Жители Липецка возложили цветы и свечи к монументу

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Память погибших почтили минутой молчания. После собравшиеся возложили цветы и свечи к мемориалу. Горожане задумчиво останавливались возле Вечного огня, не скрывая слез. Волонтеры сложили из огней надпись «Липецк помнит» возле стены с именами героев.

Рядом с именами героев выложили надпись "Липецк помнит"

Рядом с именами героев выложили надпись "Липецк помнит"

Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Такие акции несомненно важны. Единственное, мне бы хотелось, чтобы на мероприятии больше раскрывали, почему этот день памятный. Потому что иногда не все понимают. Но в школе с нами такую работу проводят, – поделилась с lipetsk.kp.ru одиннадцатиклассница. – Просто люди должны помнить, чтобы не повторить тех страшных дней. Если говорить о нашем будущем, то я считаю очень верным слоган «Не бросать своих» – родных, друзей. И верить в лучшее, не оставаться в стороне от всего. Это главное.

Траурное шествие "Свеча памяти" 21 июня

Траурное шествие "Свеча памяти" 21 июня

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липчане принесли дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне

Липчане принесли дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Напомним, Великая Отечественная война длилась 1 418 дней. В эти суровые годы погибли 27 миллионов советских граждан. Из областного центра и близлежащих сел на фронт отправились почти 46 тысяч жителей.

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