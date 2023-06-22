Более 7000 липчан собрались на траурном шествии «Свеча памяти» 21 июня

В Липецке прошла акция "Свеча памяти" Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшей среды, 21 июня, в Липецке прошла акция «Свеча памяти». Более семи тысяч горожан собрались на траурном шествии, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны. Зажженные свечи и гвоздики несли в руках студенты, педагоги, школьники, военнослужащие, представители власти и депутаты. Липчане принесли дань уважение тем, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

В начале колонны горожане развернули баннер "Мы помним" Фото: Алина ПАЛАГИНА

В шествии приняли участие более 7 000 человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Мы никогда не забудем тот подвиг, который совершили наши предки, и будем хранить эту светлую память, передавая из поколения в поколение, – отметила мэр Евгения Уваркина. – Мы помним! Мы гордимся!

Участники акции выстроились на площади Ленина-Соборная. В 22:00 пробили часы кафедрального собора – шествие стартовало. В начале колонны горожане развернули баннер «Мы помним».

Маршрут проходил по центральным улицам Липецка до площади Героев. У Вечного огня липчан встретило радиообращение Левитана к советскому народу от 22 июня 1941 года. Диктор передал сообщение, от которого до сих пор пробегает дрожь по всему телу.

Липчане почтили память погибших минутой молчания Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жители Липецка возложили цветы и свечи к монументу Фото: Алина ПАЛАГИНА

Память погибших почтили минутой молчания. После собравшиеся возложили цветы и свечи к мемориалу. Горожане задумчиво останавливались возле Вечного огня, не скрывая слез. Волонтеры сложили из огней надпись «Липецк помнит» возле стены с именами героев.

Рядом с именами героев выложили надпись "Липецк помнит" Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Такие акции несомненно важны. Единственное, мне бы хотелось, чтобы на мероприятии больше раскрывали, почему этот день памятный. Потому что иногда не все понимают. Но в школе с нами такую работу проводят, – поделилась с lipetsk.kp.ru одиннадцатиклассница. – Просто люди должны помнить, чтобы не повторить тех страшных дней. Если говорить о нашем будущем, то я считаю очень верным слоган «Не бросать своих» – родных, друзей. И верить в лучшее, не оставаться в стороне от всего. Это главное.

Траурное шествие "Свеча памяти" 21 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липчане принесли дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне Фото: Алина ПАЛАГИНА

Напомним, Великая Отечественная война длилась 1 418 дней. В эти суровые годы погибли 27 миллионов советских граждан. Из областного центра и близлежащих сел на фронт отправились почти 46 тысяч жителей.