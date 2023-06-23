Проверку Роспотребнадзора прошли 24 пляжа в Липецкой области

Специалисты взяли пробы воды Фото: Алина ПАЛАГИНА

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили пляжи в Липецкой области. Специалисты взяли пробы воды и песка. В регионе разрешили купаться в 24 местах для отдыха, сообщили в ведомстве.

В Липецке горожане могут спокойно плавать в реке Воронеж на пляже в районе Свободного Сокола. В Ельце открыли место на правом берегу реки Быстрая Сосна, в Грязях – в реке Матыра на Советской, а в Данкове – в реке Дон на Ватутина, 50.

В Задонском районе посетителей ждут на базе отдыха «Голубой огонек». Можно нырять на левом берегу реки Дон в черте города в районе улицы Советская, 1 и рядом с заповедником Галичья Года – 230 метров на юго-запад от села Донское. Также купаться можно возле села Алексеевка – 0,5 километра южнее.

В Хлевенском районе жителям разрешили купаться в селах Дмитряшевка, Малый Мечек на улице Речная, Большой Мечек на Молодежной, Малинино на Береговой, а также на пруду в деревне Малый Мечек и в Хлевном.

В Усманском районе вода соответствует нормам в прудах «Пронин Лог» в селе Сторожевое по улице Прибрежная, «Молотка» в Крутченской Байгоре, в Верхней Молосовке и «Пластинский» в селе Пластинки. Также можно сходить на реки Ситьма в Никольском и Воронеж в селе Савицкое на Прибрежной. Окунуться можно и в ручее Боровица в селе Куликово на Ленина.

В Воловском районе безопасное место находится в деревне Елизаветинка, в Краснинском – пруд на Ищеинском водоеме, в Тербунском – на ручье Сухой Олымчик в черте села Солдатское.