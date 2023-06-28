На доброе дело – грант от «Милосердия»

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Теперь в регионе благодаря инициативе местных активистов появится новое интерактивное театральное пространство, школьников и студентов научат оказывать первую медицинскую помощь, получат поддержку юные судомоделисты, а также футболисты с ограниченными возможностями здоровья. И это лишь часть списка добрых дел, которые будут осуществлены в ближайшее время.

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- Мы благодарны всем неравнодушным людям, которые решили лично участвовать в решении важных социальных проблем своего города или села. Победителям конкурса важно довести задуманное до конца, чтобы их проекты смогли реально улучшить жизнь людей, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут лауреатам воплотить социально важные идеи в жизнь.

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«Работа в темноте» для слабовидящих

Свыше 30 инвалидов по зрению из Липецкой области научатся до конца года самостоятельно пользоваться компьютером. В этом им поможет проект «Работа в темноте» грантовой программы «Стального дерева». По инициативе активистов филиала Общества слепых Грязинского района создается компьютерный класс для бесплатного обучения слабовидящих работе с сервисами и приложениями.

- Пандемия и самоизоляция показали особую востребованность работы в режиме онлайн. Для слабовидящих людей это не только актуально, но и жизненно необходимо, - считает автор проекта Виктор Фисенко.

На грантовые средства Виктор намерен приобрести компьютерное оборудование и специальную программу экранного доступа. У слабовидящих людей появится возможность входить в информационные системы, пользоваться электронными книгами и обучаться дистанционно. Сейчас на территории Грязинского района проживает около 200 инвалидов по зрению, и в планах волонтеров обучать ежегодно компьютерной грамотности до 70 человек.

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Молодежь научат спасать жизнь

В регионе стартует волонтерский проект по обучению молодых людей практическим навыкам оказания первой медицинской помощи. Проект активистов Союза женщин Липецкой области «Научись спасать жизнь» с идеей тренингов победил в грантовом конкурсе.

- При оказании первой помощи пострадавшим каждая минута может оказаться решающей для сохранения жизни. И фактор времени здесь часто ключевой, - уверен автор проекта Вероника Казакова.

Обучение студентов и школьников будут проводить практикующие медработники из медцентра «Липецк-Неотложка». Практические навыки получат более двух тысяч учащихся из 20 липецких школ, студенты 5 вузов и 4 колледжей. Запланированы и обучающие выезды в районы.

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Сохраняя память о знаменитом педагоге

Проект «Ушинские чтения», приуроченный к 200-летию знаменитого писателя и педагога - еще один победитель грантового конкурса.

- Мы хотим донести до липчан самое ценное из педагогического наследия Константина Ушинского, - поясняет автор проекта - сотрудница библиотеки Наталья Куликова.

В рамках проекта в Сокольском парке появится скамейка с памятной табличкой. Она станет знаковым местом, где сотрудники библиотеки и приглашенные спикеры ознакомят всех желающих с профессиональной деятельностью основоположника дошкольной педагогики.

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Расширят географию списл-карты и интернет-портал

100 спилс-карт (набор магнитных игровых элементов в форме территориальных единиц) появится в школах Липецкой области. Грантовый проект географов ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского направлен на повышение географических знаний у школьников региона. Будут проведены 18 выездных мероприятий, посвященных истории и географии Липецкого края, а в октябре, на фестивале науки в ЛГПУ, пройдет чемпионат по скоростному сбору спилс-карт области.

Еще один «географический грант» - для основания образовательного интернет-портала - получен благодаря инициативе Липецкого областного отделения РГО. Грантовый проект по теме «География Липецкой области: природа, население, хозяйство» направлен на создание научно-популярной информационной площадки. Она может быть использована как в учебных целях, так и для знакомства с регионом. Портал станет востребованным краеведческим ресурсом, который будет пополняться разнообразной информацией. Доступ к нему получат все, интересующиеся краеведением. Информация о природе, населении, хозяйстве Липецкого края будет представлена в виде встроенных видеороликов, анимации, картографических материалов, гиперссылок, а также качественных текстов.

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Футбол без границ

У юных липчан с особенностями здоровья появились все возможности для регулярных занятий футболом. Идею детского тренера Ильи Зиянгирова по развитию детской инклюзивной футбольной секции поддержало жюри конкурса.

Сейчас в секции, которая существует четвертый год, занимается 50 ребят. На тренировках у каждого особенного спортсмена есть свой наставник из числа

сверстников без ограничений по здоровью. На поле юные спортсмены с особенностями развития проводят совместные тренинги наравне с обычными воспитанниками спортшколы. Занятия идут только на пользу – родители особенных футболистов отмечают, что ребята окрепли и стали более общительными, улучшилась их речь и понимание.

Средства гранта от фонда «Милосердие» пойдут как на экипировку юных футболистов, так и на организацию тренировок, выездов на соревнования в другие города.

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Грантовая программа по поддержке социальных инициатив направлена на защиту окружающей среды, благоустройство и улучшение качества жизни.

На конкурс в этом году поступило около 450 предложений, победителями программы «Стальное дерево» -2023 стали 79 активных жителей из пяти регионов России. Авторов лучших проектов определяли конкурсные комиссии в составе общественников, представителей СМИ, бизнеса и Фонда.

Всего за шесть лет добрые дела «Стального дерева» объединили свыше 30 тысяч человек, сумма грантов от благотворительного фонда «Милосердие» - превысила 90 млн рублей.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы фонда «Милосердие».