«Готовиться к ЕГЭ начал в октябре»: выпускник из Ельца рассказал, как набрал почти 300 баллов на экзаменах

Илья Шерстяных получил по русскому, физике и профильной математике 283 балла

Каждый ученик, который решил остаться в школе после девятого, осознает – в конце ждет ЕГЭ. Одиннадцатиклассники хорошо понимают, что от сдачи экзамена зависит поступление в желаемый вуз. При этом некоторые ребята начинают судорожно готовиться за две недели до «дня икс», а кто-то приступает к «зубрежке» в десятом классе.

Школьники часто называют ЕГЭ рулеткой, потому что максимальные результаты получают и те, и другие. Выпускник из Липецкой области Илья Шерстяных, набравший почти 300 баллов на ЕГЭ, рассказал lipetsk.kp.ru свою историю подготовки.

КАК «ТЕХНАРЬ» СДАЛ РУССКИЙ НА 100 БАЛЛОВ

Илья окончил Елецкую гимназию №11. Выпускной бал отгремел 23 июня, но мысли все еще заняты учебой. Парень ждет итоги последнего экзамена по информатике, который прошел 19 июня.

Кстати, в школе юноша посещал профильный физико-математический класс. Однако в случае с Ильей уклон на точные науки вовсе не означал, что в сердце не осталось места для гуманитарных предметов. Так, одиннадцатиклассник получил 100 баллов по русскому языку.

– Так просто получилось, – поделился Илья. – Я больше к физике и математике, а вот русский… Одно время он мне не нравился в школе. Казалось, что там есть только правила. Они как-то работают, а почему – непонятно. Но когда я начал им заниматься, осознал, что это тоже очень интересно. Я нашел логические связи в этих правилах, и мне стало проще все запомнить.

ОЖИДАНИЯ VS РЕАЛЬНОСТЬ

Следующими испытаниями на пути юного ельчанина стали профильная математика и физика. Здесь выпускника тоже ждал успех. На первом предмете целеустремленный участник набрал 86 баллов, а на втором – 97. Получается, что в «кармане знаний» накопилось уже приличное количество очков – 283 балла за три экзамена. Илья откровенно признался, что ожидал подобного – где-то меньше, где-то больше.

– Я рассчитывал написать от 84 до 96 по русскому, – объясняет одиннадцатиклассник. – Все зависело от теста. В сборниках они обычно сложнее, чем на ЕГЭ. Во время подготовки я делал одну-две ошибки в тесте, а сочинение писал на 20-22 балла.

На математике пришлось серьезно попотеть. По этому предмету ожидания практически совпали с реальностью.

– Математика – это, наверное, самое сложное на ЕГЭ, – отмечает выпускник. – Там задачи ближе к олимпиадному уровню уже. В принципе, я сколько и думал получить – 86. Может, чуть-чуть побольше. Но я там так глупо накосячил в задании, поэтому не получилось.

Физика далась намного легче. Юноша уверенно шел на экзамен. Здесь Илья не столкнулся со сложными задачами. Все решения оказались достаточно стандартными.

«ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОПУСКАЛ ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРОВ»

Но в чем же на самом деле кроется секрет успешной сдачи экзамена, гадает корреспондент. Может, это дорогие занятия с репетитором, бессонные ночи или двухгодовалая подготовка? Вовсе нет. Илья приступил к «штудированию» справочников с октября прошлого года и двигался в спокойном темпе.

– В прошлом году я иногда просматривал задания, но подготовку начал только в 11-ом, – рассказывает парень. – Да, я старался ходить к репетиторам один раз в неделю, но часто пропускал. Мне нужен был преподаватель, который объяснит специфику экзамена и оформление задач. Потому что сходу сложно понять, что от тебя хотят на ЕГЭ.

Основная подготовка состояла из просмотра видеоуроков в свободном доступе. Варианты ЕГЭ находил в Интернете. Также выпускник читал учебники, которые издавали составители экзаменов. Дополнительную уверенность школьнику придавало участие в олимпиадах.

– На профильных олимпиадах я выступаю с седьмого класса, – вспоминает ельчанин. – В десятом стал призером региона по Физтеху и Росатому. А в этом году – уже призер в заключительном этапе ВСОШ по тем же направлениям.

На самом деле загадку хорошего результата достаточно просто решить. Ответ заключается в искреннем интересе к предмету.

– Моя мотивация складывается из интереса к наукам, – заявляет Илья. – За многие задачи я садился просто так, для себя. Написание ЕГЭ не было главной целью. Правда, мне любопытно все, что происходит.

СПОКОЙСТВИЕ ДО ЭКЗАМЕНА И ЭМОЦИИ ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ни для кого не тайна, что экзамены заставляют нервничать даже самых подготовленных ребят. Чем ближе ЕГЭ, тем быстрее растет уровень стресса одиннадцатиклассников. Ведь на кону стоит уже не оценка в четверти, а поступление в университет. Илья же, наоборот, ощущал полное спокойствие до последнего дня. Все трудности прошел как истинный стоик.

– Страшновато стало только накануне, – делится будущий студент. – Вдруг понял, что время закончилось, больше не поготовишься. А перед входом в аудиторию я уже полностью пришел в себя. Мы собрались за час, и я уже даже стал засыпать во время ожидания. Когда уже сидишь и решаешь, не до волнений.

А вот эмоции после того, как Илья увидел баллы, трудно описать. Юноша, смеясь, описал свое состояние так – «внезапно столкнулся с мучительностью выбора».

– До этого я определился, что буду подавать документы в Московский исследовательский ядерный университет, – с улыбкой отвечает ученик. – А потом я подумал – ну, и куда же можно теперь? В общем, я проще как-то к этому относился, не испытывал особенного восторга. Тем более, что еще оставалось сдать информатику.

ОТНОШЕНИЕ К ШПОРАМ

Одиннадцатиклассник, тяжело вздохнув, признался, что не умеет списывать. Никогда со «шпорами» отношения не складывались.

– Я не брал ни записок, ни телефона даже в девятом классе на ОГЭ, – рассказывает юный талант. – Не умею подсматривать от слова «совсем», поэтому сразу нет.

Школьник делал подобие шпаргалок, которые всегда оставлял дома. Такие записи помогали лучше запомнить самое главное из материала.

– Когда от руки делаешь такие справочки, действительно, быстрее схватываешь, – уверяет Илья. – Еще это придает спокойствия. Шпоры лежат дома и греют душу.

ФИЗИК, МАТЕМАТИК И… МУЗЫКАНТ

Илья оказался одаренным не только в учебе. Молодой человек всесторонне развивается, уделяя внимание и творчеству.

– Играю на электрогитаре, – поведал выпускник. – У нас есть группа «Лихорадка». Периодически выступаем на концертах. Недавно вот тоже выходили на сцену.

Однако одиннадцатиклассник добавляет, что сейчас хочет заниматься именно наукой. Юноша выделил для себя конкретные отрасли.

– Направление, связанное с термоядерным синтезом, сейчас наиболее интересно для меня, – размышляет Илья. – С первого класса я увлекался авиамоделизмом. Собирался строить что-то летательное, но ближе к девятому классу начал заниматься космологией и термоядом. Думаю еще над лазерной технологией. Тоже очень интересно.

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ

Илья вышел на финишную прямую. Теперь он знает, какого находиться за дверьми, где сдают ЕГЭ. Поэтому корреспондент lipetsk.kp.ru попросил дать напутственные слова для будущих выпускников.

– Конечно, я бы посоветовал начинать готовиться не в последние недели. Чуть-чуть пораньше, – смеется ельчанин. – В принципе, к любому предмету можно подготовиться за полгода. Но тогда нужно усердно работать. А если начинать, например, в 10 классе, тогда можно заниматься не в убыток себе, полноценно отдыхая.