Гонщики ралли «Шелковый путь» из 23 стран приедут в Липецкую область 14 июля

В Липецкой области проедут гонщики на внедорожниках, мотовездеходах и грузовиках Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

С 6 по 15 июля пройдет одна из масштабных гонок в Евразии «Шелковый путь». 98 экипажей из 23 стран стартуют в Казани. Участники соберутся со всей России, а также Франции, Швейцарии, Кипра, Ирана, Киргизии и других государств. Караваны пересекут и Липецкую область.

Колонны из грузовиков, мотовездеходов, внедорожников и квадроциклов приедут в регион в предпоследний день ралли, 14 июля. Экипажи преодолеют более 500 километров по грунтовой дороге, в том числе почти 118 км скоростной трассы. Липчане смогут увидеть яркие авто в Лебедянском и Данковском районах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заключительный старт ралли дадут в Лебедянском районе Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Заключительный старт соревнования дадут в селе Троекурово Лебедянского района 15 июля. Для желающих насладиться видом спортивной техники организуют зрительскую зону. Координаты – N52,98534770°E38,95002508°. Участники займут гоночные места в 7:00.

Кстати, увидеть экипажи можно будет и в Липецке. 15 июля с 8:00 до 9:00 часть гонщиков пробудет на площади Петра Великого. Горожан будут ждать для памятных фото.

Всего дистанция ралли превысит пять тысяч километров. Почти половину займут скоростные участки со сложными дорогами. Машины пересекут 13 регионов России.