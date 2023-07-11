Под Липецком жители деревень требуют вернуть понтонный мост через реку Дон

Под Липецком убрали понтонный мост через реку Дон Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные жители сел Задонского района Липецкой области вышли на митинг. Около 80 человек собрались в деревне Анненка, чтобы публично высказать свою позицию относительно понтонного моста через реку Дон. В этом году пешеходную переправу не установили. Людей это злит.

Под Липецком убрали понтонный мост через реку Дон Фото: Юлия КЛЮЕВА

Как рассказали lipetsk.kp.ru местные, мост связывал несколько населенных пунктов, в том числе деревни Анненка, Галичья Гора и поселок у ж/д станции Дон с селом Донское, находящимся на противоположном берегу. В Донском, в отличие от соседних деревень, есть рынок и магазины, поликлиника, храм, аптека, школа, автобусные рейсы в Задонск и Липецк, сельсовет. Всем этим активно пользовались обитатели правого берега, пока стоял мост.

Понтонный мост на своем месте в прошлом году Фото: Юлия КЛЮЕВА

«МОСТ ПРЕПЯТСТВУЕТ СВОБОДНОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ И НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ»

Особенно негодуют жители Анненки, лишенные благ цивилизации. Деревня небольшая, около 100 человек, но нельзя сказать, что совсем «вымирает». Летом из города сюда приезжают дачники. А в прошлом году три семьи купили здесь дома. Местные привыкли, что могут в любой момент попасть в Донское, где более развита инфраструктура. В пути - чуть больше 20 минут пешком. На велосипеде около 10 минут. Некоторые подъезжали к переправе на машине, а дальше переходили по мосту на левый берег. Теперь, чтобы добраться до крупного села, нужно сделать на автомобиле круг через федеральную трассу, которую сейчас ремонтируют. Это примерно 15 километров, 10 из которых - по убитой сельской дороге. Стоит ли говорить, что не у всех в деревне есть личный транспорт?

Как теперь жители деревень добираются до Донского Фото: Яндекс.Карты

Фото Сергея Гриднева

- В этом году руководитель Донского сельского поселения получил представление от транспортной прокуратуры, - сообщил еще в июне в интервью ЦУР Липецкой области глава Задонского района Алексей Щедров. – Проверяли не только эту переправу, но и другие сооружения. Мост препятствует свободному прохождению маломерных судов по реке Дон. У нас нет возможности его разводить или отодвигать для их пропуска. Также состояние моста не соответствует техническим регламентам и нуждается в серьезном ремонте.

В администрации сельского поселения Донской сельсовет «КП-Липецк» сообщили, что переправу устанавливать не планируют, в том числе из соображений безопасности. По словам главы сельсовета Олега Мировича, с 1 июля по вторникам и четвергам пустили автобусы между Анненкой, ж/д станцией Дон, Галичьей Горой и Донским.

- В бюджет поселения заложены средства на обслуживание понтонного моста, которые расходуются ежегодно согласно условиям заключенного контракта, - пояснили в сельсовете. – В настоящее время прорабатываются варианты решения вопросов по данной пешеходной переправе. Средства, выделенные на содержание моста, направят на другие нужды Сельского поселения.

Понтонный мост на своем месте в прошлом году Фото: Юлия КЛЮЕВА

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРЕПРАВЫ

Местные же требуют вернуть на место переправу, которая сейчас стоит вдоль левого берега Дона. Вспоминают, что раньше по реке ходили баржи, а мост разводили. К нему был пришвартован катер, который убирал мост перед проходом судна, а потом возвращал на место. Жители удивляются, почему бы не воспользоваться проверенным способом? Еще один вариант, которые предлагают липчане – подвесной мост.

Фото Сергея Гриднева

- Я сам из Донского, но и нам стало неудобно, - поделился Александр. – Мы тут все рыбаки. С утра придем на речку, кто на левый берег, кто на правый. У каждого свое рыбное место. Теперь такого нет. Со стороны Анненки есть небольшой пляж. Все туда ходили купались. Там мелко. До середины реки доходишь - меньше полутора метров. А вот со стороны Донского дно более обрывистое. А вообще Дон за последние годы обмелел.

Собравшиеся договорились провести еще один митинг, но уже в Донском, где проживают около 4 тысяч человек. Активные сельчане уже собрали более тысячи подписей за возвращение понтонного моста. Сдаваться они не собираются.