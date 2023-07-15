День города 2023: средневековый Липецк, ярмарка, хоровод и фолк-концерт на Городище

Липецк отметил День города Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую пятницу, 14 июля, в Липецке отгремело первое масштабное мероприятие, посвященное Дню города. Областной центр приступил к празднованию 320-летней годовщины. Программу на Городище посвятили Средневековью. Гостей порадовали концертом, мастер-классами и ярмаркой с различными диковинками.

МАТРЕШКИ, ГЛИНЯНЫЕ ГОРШКИ И ИГРУШКИ ИЗ ВАТЫ

Перед входом на площадку липчан встречала деревянная арка с соломенными фигурками коней и птиц. Жителей областного центра с первых минут постарались погрузить в атмосферу древней Руси. Чуть дальше горожан ждало множество ярмарочных палаток. От обилия любопытных вещей разбегались глаза. Посетители, которые не собирались ничего покупать, могли просто рассматривать изделия и наслаждаться.

Добро пожаловать на Городище Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкие красавицы заинтересовались украшениями Фото: Алина ПАЛАГИНА

Торговцы представили вещи ручной работы. Внимание горожан привлекал каждый шатер. Красавицы слетались на пестрые ободки в форме кокошников, воротнички, деревянные бусы, украшения из натуральных камней. Дамы присматривались к кольцам, браслетам и сережкам.

Оказалось достаточно необычным встретить на Городище палатку с кактусами. Вокруг растений заинтересованно стопились юные липчанки. Не обошлось и без популярных на Руси предметов быта – плетеных корзин и глиняных горшков.

Ярмарка с диковинками Фото: Алина ПАЛАГИНА

Торговцы выставили глиняные горшки ручной работы Фото: Алина ПАЛАГИНА

Плетеные корзины из бумажной лозы Фото: Алина ПАЛАГИНА

Деревянные изделия тоже не могли не появиться в торговых рядах. Расписные матрешки, скалки, разделочные доски, ступы для специй, хохломские ложки и декоративные подставки радовали глаз. Современную посуду тоже выставили на прилавки. Гостям особенно понравилась подставка с гербом Липецкого края.

Дети часто останавливали родителей рядом с местами, где продавали игрушки. Да и взрослые с интересом засматривались на вязаных персонажей популярных мультфильмов. На горожан смотрели Пикачу, Ежик в тумане, Стич и много других зверьков.

Игрушки из ваты Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вязаные игрушки Фото: Алина ПАЛАГИНА

Детализированные куклы из ваты выглядели, словно выставочные работы из музея. Внимание притягивал домовенок Кузя с самоваром и русской печью, булочник, баба-Яга, паренек с балалайкой. Каждая фигура отличалась и выражением лица, и неповторимым костюмом. Игрушки-свистульки в виде птичек издавали веселые щебетания. Торговец заверил, что такая древнерусская игрушка развивает органы дыхания и слух ребенка.

МАСТЕР-КЛАССЫ: ФЕНЕЧКИ, КУКЛА «КРЕСТЕЦ» И КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕДАЛЬОНЫ

Мастер-класс по плетению фенечки Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкий историко-культурный музей подготовил три мастер-класса. Первый – по плетению фенечек в технике дергание на пальцах. Работницы учреждения в нарядных крестьянских костюмах предлагали гостям создать украшение собственными руками.

– Технику часто использовали в крестьянском быту, – рассказала lipetsk.kp.ru работница музея. – Например, делали гашники. Гашники – это веревочка, на которой держится понева, поясная одежда крестьянок. Дело в том, что понева не имела своего пришивного пояса, поэтому женщины плели из сами.

Изделия оставались в ходу вплоть до начала 20 века. Также подобные тесемки делали для лаптей. Чтобы обувь не сваливалась, ее подвязывали оборой.

– Сейчас мы упростили мастер-класс для детей, но красивую фенечку в такой технике тоже можно сплести, – отметила специалист. – Очень полезно занятие, работает мелкая моторика.

Кукла "Крестец" Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вторая сотрудница научила горожан изготавливать куклу «Крестец». Ранее в фигуру вкладывали обереговые смыслы, теперь же подобные мастер-классы знакомят с культурой и традициями прошлых лет.

– Это антропоморфная кукла, передает образ человека, – поделилась работница. – Есть информация, что ее делали на Крещение, отсюда и название.

Третье развлечение посвятили керамическим медальонам. В музее заранее смастерили обожженные бусины и подвески. Здесь и узнаваемый амулет древних славян, и медальоны с отпечатками трав и имитацией вышивки. Ребятам выдали акварельные краски, чтобы закончить работу и унести с собой оригинальные кулоны.

Керамический медальон Фото: Алина ПАЛАГИНА

ХОРОВОД И ИГРА НА ВОЛЫНКЕ, ЛЮТНЕ И ФЛЕЙТЕ

Концертная программа продолжалась до самого вечера. Жителей Липецка поздравляли местные музыканты. Ансамбль «Мозаика» подарил слушателям любимую «Калинку». Гостей Городища порадовали экспериментальными музыкальными сочетаниями. Солисты под аккомпанемент из народных инструментов исполнили романс «Очи черные» и «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди».

"Казаки России" подарили горожанам яркий танцевальный номер Фото: Алина ПАЛАГИНА

Когда вышли «Казаки России» с ярким танцевальным номером, липчане тоже не смогли устоять на месте. Молодежь начала плясать вместе с артистами.

А на выступлении коллектива «Зень» горожане и вовсе собрались в огромный хоровод. Музыканты раззадорили толпу. Взрослые и дети взялись за руки и ходили змейкой по площади, затем соединялись в круг, смеялись и хлопали в ладоши.

Казачьи и русско-народные песни особенно пришлись по душе маленькой девочке. Юная леди с двумя хвостиками завороженно глядела на выступающих и умилительно топала ножками в такт. Затем и вовсе покружилась, повторяя за участниками ансамбля.

Ансамбль "Зень" раззадорили липчан русско-народными песнями Фото: Алина ПАЛАГИНА

Хэдлайнером концерта стала фолк-группа «LaVerden» из Тулы. Коллектив сыграл мелодии на волынке, лютневой гитаре, флейте и необычных ударных. Примерно на полчаса Городище превратилось в средневековую таверну. И снова липчане не смогли отказаться от танцев.

Липчане насладились игрой на волынке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Фолк-музыка от LaVerden Фото: Алина ПАЛАГИНА

Каждый посетитель унес с собой яркие эмоции, хорошее настроение и сувениры. Корреспондент lipetsk.kp.ru поинтересовался, что же жители областного центра пожелают Липецку на День рождения. Ответ у большинства один.

– Долгих лет, – задорно заявила липчанка. – Еще 320 и больше!