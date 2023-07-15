В 320-летие Липецка 12 пар сыграли «Свадьбу любимому городу»

Свадьба любимому городу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

«Встречая свою единственную, он готов изменить мир ради ее улыбки. А она – наполнить его жизнь необыкновенным светом». В день рождения Липецка прошла трогательная и душевная акция «Свадьба любимому городу». В субботу 15 июля в управлении ЗАГС на Ленина поженились 35 пар. Для 12 из них устроили особое торжество.

Свадьба любимому городу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Обычно в День города для брачующихся приглашают на выездную регистрацию. В этот раз погода внесла свои коррективы. Для участников акции украсили один из залов: поставили красивую арку, расставили цветы, позвали музыкантов.

Свадьба любимому городу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы совершенно не расстроились, что роспись перенесли в здание, - поделилась с lipetsk.kp.ru прекрасная невеста Анжелика. – Регистрация в зале нам очень понравилась, все красиво оформили. Главное, что в этот день все наши родные и близкие рядом. А настроение мы создаем себе сами.

Свадьба любимому городу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанка и ее теперь уже супруг познакомились еще в школьные годы. Молодые люди встречались 7 лет. С каждым днем их любовь только крепла. Михаил уже давно осознал, что перед ним – та самая. Год назад он сделал ей предложение.

- Это был сюрприз, - смеется жених. – Мы отдыхали в кафе. По моей просьбе вынесли свечи и кольцо. А Анжелика даже не поняла, что произошло. Сказала «посмотрите, у кого-то день рождения».

Свадьба любимому городу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Волшебный день настал. Красавица невеста в белоснежном платье. Жених от волнения сильнее сжимает руку своей возлюбленной. Звучит заветное «Согласен. Согласна». Молодые обмениваются кольцами и поздравляют друг друга первым супружеским поцелуем.

Свадьба любимому городу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

- От всей души поздравляю вас с этим долгожданным днем, - обратилась к новобрачным начальник управления ЗАГС и архивов региона Светлана Королева. – Пусть ваша семья живет долго и счастливо. Надеюсь, вы придете к нам в свой 50-летний золотой юбилей, и мы повторим регистрацию. А сегодня в День города передаю вам поздравления от мэра Липецка Евгении Уваркиной.

Свадьба любимому городу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА