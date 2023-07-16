Ваня Дмитриенко выступил на Зеленом острове на День города в Липецке 15 июля

Хэдлайнером концерта на День города стал Ваня Дмитриенко Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую субботу, 15 июля, жители областного центра масштабно отпраздновали День города. Площадку на Зеленом острове посвятили современному Липецку. Непогоде не удалось испортить настроение отмечающим. Гостей развлекали с самого утра и до вечера. Особенным подарком для липчан стало выступление Вани Дмитриенко.

ЛИВНИ НЕ ПОМЕШАЛИ ЛИПЧАНАМ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

На территории раскинули шатры с товарами ручной работы. Ярмарка не утихала до конца мероприятия. Не обошлось и без тематической фотозоны. На Зеленом острове сложили название города – буквы разукрасили баллончиками.

Гуляющие липчане также смогли понаблюдать за работой художников, которые рисовали граффити. Позаботились и о голодных – горожан приглашали перекусить в фудкортах.

Горожане смогли понаблюдать за созданием граффити Фото: Алина ПАЛАГИНА

Фотозона на Зеленом острове Фото: Алина ПАЛАГИНА

Непогода не помешала жителям Липецка веселиться Фото: Алина ПАЛАГИНА

Несколько раз за вечер шел сильный дождь. Черные тучи сгущались вокруг площадки. Однако поток посетителей не останавливался, а к концерту даже усилился. Ливни и сильный ветер не смогли стереть улыбки с лиц. В субботу особенно активной оказалась молодежь.

ПЕСНИ КОРОЛЯ И ШУТА И «ТАНЦЫ ПОД ДОЖДЕМ» ВАНИ ДМИТРИЕНКО

Горожанам подарили незабываемый концерт на День рождения Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

Юные слушатели громко поддерживали артистов, подпевали, прыгали и качали руками. Местные исполнители и группы из других регионов подарили горожанам хиты «Монако», «Седьмой лепесток», «Районы-кварталы» и много других популярных песен.

Музыканты разожгли толпу нетленной классикой Короля и шута – «Лесник» и «Дайте людям рому». Добавили огня кавер-группа «ЛИСЫ» и танцевальный коллектив «XXL». Когда аудиторию порядочно разогрели перед хэдлайнером, с поздравлением вышла мэр Липецка Евгения Уваркина.

Евгения Уваркина поздравила липчан с праздником Фото: Алина ПАЛАГИНА

– Я уже думала, что пора ехать домой, потому что погода не позволит нам классно провести День города, – поделилась эмоциями глава администрации. – Но когда мне сказали, сколько вас здесь. Это просто нереально! Наш любимый город основан великим реформатором Петром Первым. Мы сильные металлурги, мы сильные летчики. Но сегодня я также поняла, что у нас самая крутая молодежь.

В девять часов горожане дождались главную звезду вечера – Ваню Дмитриенко. Ребята громко звали артиста, скандировали имя. И наконец, на сцене Зеленого острова засиял певец.

Слушатели громко поддерживали артистов Фото: Алина ПАЛАГИНА

Первым делом Ваня поздравил собравшихся с 320-летней годовщиной Липецка. Также музыкант поведал трогательную личную историю, связанную с нашим городом. В подростковом возрасте будущий автор хитов встретил липчанку и влюбился. Затем девочка уехала домой, а Ваня даже копил деньги на поездку к подруге. Когда билет уже лежал в кармане, парень проспал поезд. Так и разошлись пути юных сердец.

Ваня Дмитриенко исполнил хиты на Зеленом острове Фото: Алина ПАЛАГИНА

Артист порадовал фанатов известными работами «Венера-Юпитер» и «36,6». Как нельзя кстати пришелся трек «Танцы под дождем». Жители областного центра смогли полностью его прочувствовать в сырую погоду. В конце мероприятия Ваня Дмитриенко спустился со сцены и раздал автографы.