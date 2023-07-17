Липчане, попавшие в сложную ситуацию из-за ЧП на Крымском мосту, могут обратиться за помощью Фото: Юлия МАРКИНА

После ЧП на Крымскому мосту 17 июля 2023 к землякам обратился уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран. Он напомнил, куда можно обратиться липецким семьям с детьми, попавшим в сложную ситуацию из-за утреннего происшествия.

В первую очередь в чрезвычайных ситуациях звонить на номер «112». За помощью и консультацией можно обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области: +7(4742) 22-19-05. Действующая электронная почта - uppr48@yandex.ru. Психологическую помощь оказывают по телефону доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 2000 122.

Причиной ЧП на Крымском мосту 17 июля стала атака ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Он призвал граждан соблюдать спокойствие.

- Железнодорожное полотно от нанесённого удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения, - говорится в сообщении. - Мы не изолированы. Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гладков: «Двое белгородцев погибли в результате ЧП на Крымском мосту»

Пострадала девочка, она находится под присмотром врачей (подробности)