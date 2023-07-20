«У сына сотрясение мозга»: мать пожаловалась на учителя, толкнувшего первоклассника в школе под Липецком

По словам мамы, учитель толкнула 7-летнего первоклассника и он ударился головой Фото: принтскрин видео.

В одной из школ Липецкого района разгорелся скандал. Мама 7-летнего первоклассника пожаловалась lipetsk.kp.ru, что во время урока учительница толкнула ее сына. Он ударился лбом о парту.

ВРАЧИ ДИАГНОСТИРОВАЛИ СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

Инцидент произошел 19 мая. Подробностями произошедшего поделилась мама пострадавшего ребенка.

- Я ждала окончания уроков, когда позвонила учитель и сказала, что произошло, - поделилась жительница Липецкого района Алина. – Она призналась, что толкнула его. В школе рану заклеили пластырем. Мы поехали в больницу на 19-й микрорайон. Через три дня сыну стало хуже. У него болела и кружилась голова, появилась рвота. Ребенка положили в больницу на 5 дней. Поставили сотрясение мозга.

Через несколько недель семья обратилась к неврологу. У школьника выявили нарушения в работе вестибулярного аппарата. По словам мамы, ранее конфликтов с педагогом не было.

«РОДИТЕЛИ И ШКОЛЬНИКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТЗЫВАЮТСЯ ОБ УЧИТЕЛЕ»

«КП-Липецк» удалось связаться с директором школы. Она сообщила, что общий стаж работы учителя – 25 лет. Из них 13 – в системе образования. Родители и учащиеся положительно отзываются о ее работе.

- Про инцидент в мае нам стало известно сразу же, мама ученика обратилась в администрацию школы и районный комитет по образованию, - добавила руководитель образовательной организации. - Мы провели внутреннюю проверку, приняли меры по отношению к педагогу. После проверки правоохранительных органов мы примем кадровое решение.

Кстати, в соцсетях некоторые родители встали на защиту педагога: «Учитель потрясающий», «Опытный педагог, очень добрая и корректная к детям».

- Очень порядочный и ответственный человек, - пишет Зина, чей ребенок учится в этом классе. - Она винила себя в том, что толкнула, хотя это была абсолютная случайность, о чем говорят мой ребенок и остальные дети, которые видели этот момент. Она в принципе не может обидеть ребенка.

В ОБСТОЯТЛЬСТВАХ КОНФЛИКТА РАЗБИРАЮТСЯ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ И ПРОКУРАТУРА

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Эксперты определяют степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику.

- Прокуратура Липецкого района проводит комплексную проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры. - Чтобы объективно разобраться в ситуации, опросят стороны конфликта, а также родителей и сотрудников школы.

Ситуацию также взял на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран. Он заявил, что никто не имеет права поднимать руку на своего или чужого ребенка. И что в последнее время стал забываться термин «педагогическая запущенность» - ошибки взрослых в воспитании, обучении, профилактике.

- И нужно сделать всё, но не для того, чтобы «потушить пожар», а ради своих учеников, - считает детский омбудсмен. - Ведь без них не нужны будут ремонты, компьютерные классы и олимпиады.

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