В Липецкой области бешенством заболели 10 животных за полгода

В Липецкой области от укусов животных пострадали около двух тысяч жителей за полгода Фото: "КП" Архив

За полгода в Липецкой области обострилась эпизоотологической ситуации по бешенству. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 30 июня опасной болезнью заразились десять животных.

Инциденты участились почти в три раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В 90% случаев инфекцией страдают домашние питомцы. В основном бешенством болеют собаки, кошки и лисы.

– В эпизоотических очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия, – отметили в пресс-службе ведомства. – Разработаны планы по ликвидации и профилактике бешенства животных.

С 2016 по 2023 годы людям подобный диагноз не ставили. Однако осторожность все равно следует соблюдать. За первые шесть месяцев в больницы Липецкой области с укусами животных обратились 1 687 жителей. Среди пострадавших оказались 513 детей до 14 лет. При этом в 2022 году врачи зафиксировали на 279 жалоб меньше.

Также возросло количество случаев, когда люди прерывали или отказывались от курса иммунизации. Вакцинацию на завершили более 20%.