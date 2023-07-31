Спортсмен Дмитрий Якушев из Липецка завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо

Липчанин Дмитрий Якушев стал чемпионом мира по дзюдо Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкий спортсмен Дмитрий Якушев выиграл в чемпионате мира по дзюдо. Борец завоевал золото в соревнованиях среди военнослужащих в составе сборной России. В личном зачете житель региона взял бронзовую медаль. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Сила, мощь, талант и невероятная воля к победе у липецкого спортсмена, – отметил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. – Спасибо Дмитрию за подаренные эмоции и за то, что достойно представил регион и страну. Ждем домой с медалями.

Спортсмен завоевал золото среди военнослужащих в составе сборной России Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2021 году Дмитрий Якушев тоже выступал в составе сборной РФ. Спортсмена наградили вторым местом первенства мира по дзюдо среди юниоров. Также липчанин выиграл золото первенства России по самбо.

В 2022 получил золото первенства ЦФО. Среди заслуг Дмитрия в текущем году – серебро первенства РФ по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет и бронза первенства России по самбо среди юниоров до 20 лет.