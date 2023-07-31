Жители Липецка сдали на переработку 300 килограммов пластиковых крышек и старую одежду

В экологическом фестивале приняли участие более 800 жителей Липецка
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Около 800 жителей Липецка поучаствовали в экологическом фестивале «Все циклично». Мероприятие провели в парке Победы. Для посетителей работали несколько площадок.
Горожане сдали на переработку 300 килограммов крышек из-под бутылок. Велошредер дробил пластик на глазах у гостей. Затем липчане могли переплавить крышки в подставки для телефона и брелоки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также работники фестиваля приняли десять пакетов старой одежды.
Липчане сдали на переработку 300 килограммов пластиковых крышек
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В парке поставили еще одну интересную машину. Аппарат изготавливал из пластиковых пакетов прочную ткань. Из полученного материала сшили шопперы.
Жителям города напомнили об ответственном отношении к природе. Сотрудники рассказывали про мусор и вторичное использование отходов. Посетителям показали работу лаборатории, которая следит за качеством воды и воздуха.
Всех желающих учили правильно сажать молодые деревья и обращаться с мечом Колесова. Пожарные объяснили технику тушения огня. В конце фестиваля для липчан устроили пенную вечеринку.
В конце мероприятия для гостей устроили пенную вечеринку
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области