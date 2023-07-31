Жители Липецка сдали на переработку 300 килограммов пластиковых крышек и старую одежду

В экологическом фестивале приняли участие более 800 жителей Липецка Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Около 800 жителей Липецка поучаствовали в экологическом фестивале «Все циклично». Мероприятие провели в парке Победы. Для посетителей работали несколько площадок.

Горожане сдали на переработку 300 килограммов крышек из-под бутылок. Велошредер дробил пластик на глазах у гостей. Затем липчане могли переплавить крышки в подставки для телефона и брелоки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также работники фестиваля приняли десять пакетов старой одежды.

Липчане сдали на переработку 300 килограммов пластиковых крышек Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В парке поставили еще одну интересную машину. Аппарат изготавливал из пластиковых пакетов прочную ткань. Из полученного материала сшили шопперы.

Жителям города напомнили об ответственном отношении к природе. Сотрудники рассказывали про мусор и вторичное использование отходов. Посетителям показали работу лаборатории, которая следит за качеством воды и воздуха.

Всех желающих учили правильно сажать молодые деревья и обращаться с мечом Колесова. Пожарные объяснили технику тушения огня. В конце фестиваля для липчан устроили пенную вечеринку.