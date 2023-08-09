Мэрия Липецка ищет подрядчика для ремонта дорог на 33 улицах за 891 миллион

В Липецке в 2024 году планируют отремонтировать 33 участка дорог Фото: Алина ПАЛАГИНА

Мэрия Липецка объявила новый электронный аукцион на сайте госзакупок. Управление главного смотрителя ищет подрядчика, который отремонтирует дороги на 33 улицах города. Начальная цена контракта превысила 891 миллион рублей.

Заявки будут принимать до 24 августа текущего года. Фирме, которая выиграет торги, предлагают 10% аванса. По договору восстановить участки должны примерно за год и три месяца – 485 календарных дней. Подрядчика обяжут починить все дороги до 31 сентября следующего года.

Так, победитель займется улицами Липовская, Ильича, Ударников, Юбилейная, Циолковского, Надежды, Зорге, Стаханова, Лучистая, Новая, Просторная, Шерстобитова, Хренникова, Барашева, Монтажников, Архангельская, Астраханская, Усманская, Винницкая, Харьковская, Задорожная, Морская, Хорошавина, Зеленая, Ленинградская, Студенческая, Коммунальная, бульваром Есенина, проездом Базовый, площадями Коммунальная и Торговая.

По техническому заданию компания снимет старое покрытие, обновит основания и уложит новый асфальт. Также необходимо обустроить тротуары и заменить ливневки, светофоры, дорожные знаки и ограждения. После работ специалистам нужно озеленить территорию.